Gaffer mit Wasser bespritzt Jetzt steht der Feuerwehrmann am Pranger

Von red/dpa 13. November 2017 - 07:52 Uhr

Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 im Spessart sterben Menschen. Ein Feuerwehrmann will verhindern, dass sensationslustige Gaffer Aufnahmen davon zu machen – und erntet jetzt heftige Kritik dafür.





3 Bilder ansehen

Weibersbrunn - Die Polizei hat die Aktion eines Feuerwehrmanns kritisiert, der Gaffer an einer Unfallstelle auf der A3 mit einem Wasserschlauch bespritzt hatte. „Für die Unterbindung und Ahndung bei Verkehrsbehinderungen sind ausschließlich wir zuständig“, sagte ein Sprecher des unterfränkischen Präsidiums. Die Maßnahme sei nicht abgesprochen gewesen. So sieht das auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP). Die Feuerwehr habe Aufgaben übernommen, die eindeutig bei der Polizei liegen, sagte ein GdP-Sprecher. „Es muss klare Abläufe an der Unfallstelle geben.“

„Dem Feuerwehrmann ist der Kragen geplatzt“

Nach einem schweren Unfall mit drei Todesopfern bei Weibersbrunn im Landkreis Aschaffenburg vergangenen Donnerstag hatte der Feuerwehrmann Lastwagenfahrer mit Wasser bespritzt, die Fotos und Videos machen wollten. „Das war natürlich keine geplante Aktion“, erklärte Otto Hofmann, der den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren geleitet hatte. „Dem Feuerwehrmann ist der Kragen geplatzt.“ Nach dem Vorfall habe der Einsatzleiter ein Gespräch mit ihm geführt. „Solche Aktionen dürfen auf keinen Fall Schule machen.“