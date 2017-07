Gärtringen im Kreis Böblingen Garage stürzt teilweise ein

Von red/rmu 19. Juli 2017 - 12:36 Uhr

Der Schaden beträgt 34.000 Euro. Foto: Symbolbild/dpa

Eine 51-Jährige nimmt einem Transporter in Gärtringen die Vorfahrt. Durch die Wucht der Kollision wird er in einen angrenzenden Hof geschleudert.

Gärtringen - Eine 51-Jährige ist am Mittwoch in Gärtringen (Kreis Böblingen) mit ihrem Mercedes in das Heck eines Kleintransporters geprallt.

Wie die Polizei berichtet, hatte die Frau um 2.30 Uhr an der Kreuzung der Reinhardstraße mit der Langen Straße die Vorfahrt des 34-jährigen Transporter-Fahrers nicht beachtet. Durch die Wucht der Kollision geriet der Transporter ins Schleudern und kam von der Straße ab. In einem angrenzenden Hof rammte er zunächst einen dort geparkten Fiat und dann eine Garage, die daraufhin im vorderen Bereich einstürzte. Der Schaden beträgt 34.000 Euro, verletzt wurde niemand.