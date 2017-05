Gärtringen Frau stirbt bei Wohnhausbrand

Von ps 14. Mai 2017 - 14:59 Uhr

Am Sonntagmorgen bricht ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Gärtringen aus. Eine 89-Jährige Frau kann nur noch tot geborgen werden.





Gärtringen - Am Sonntag ist eine 89-Jährige Frau bei einem Brand im Obergeschoss eines Hauses in Gärtringen ums Leben gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Anwohner um 7.25 Uhr in der Neuen Straße in Gärtringen (Kreis Böblingen) eine Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus. Aus bislang ungeklärter Ursache brach im Obergeschoss ein Brand aus, der schnell auf den Dachstuhl übergriff. Eine allein im Haus lebende 89-jährige Frau konnte nur noch tot geborgen werden.

Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser verhinderte die Feuerwehr, die mit zehn Fahrzeugen und 65 Einsatzkräften vor Ort war. Das betroffene Gebäude ist allerdings nicht mehr bewohnbar, der Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Der Rauch verbreitete sich in ganz Gärtringen.