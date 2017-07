G20-Gipfel in Hamburg Wie Edeka auf den „Anwohner“ reagiert

Von kap 07. Juli 2017 - 12:58 Uhr

Der Comedian Andre Kramer wurde bei den Demonstrationen vor dem G20-Gipfel wegen seiner Aktion kräftig gefeiert. Foto: twitter.com/Und_Bitte

Der Comedian Andre Kramer, der als „Anwohner“ nur kurz zu Edeka gehen wollte, wurde wegen seiner Aktion bei den Demos vor dem G20-Gipfel gefeiert. Nun hat Edeka nicht minder einfallsreich reagiert.

Hamburg - Mit seiner Aktion hat der Hamburger Comedian Andre Kramer während des G20-Gipfels, der ansonsten von Ausschreitungen und Verwüstungen dominiert wird, für allgemeine Erheiterung im Internet gesorgt.

Kramer hatte sich als Anwohner ausgegeben und lief mit einem Schild durch die Gegend, auf dem zu lesen war: „Ich bin Anwohner und gehe nur kurz zu Edeka. Danke.“

Eine Antwort von Edeka ließ nicht lange auf sich warten – und die war nicht minder einfallsreich. Auf Facebook postete das Unternehmen Folgendes:

Und die User feierten Edeka für diesen Post mindestens genauso hart wie sie zuvor schon Andre Kramer gefeiert hatten. So schreibt ein Nutzer beispielsweise: „Respekt Edeka, das ist Marketing vom Feinsten!“, ein anderer lobt: „so muss Marketing, Kompliment an eure Social Media Leute“, wiederum ein anderer schreibt: „Liebes Edeka-Management, bitte eine ordentliche Bonuszahlung an eure Marketingabteilung veranlassen. Heute noch.“

Wie aus dem Post ersichtlich wird, hat sich Andre Kramer mittlerweile bei Edeka gemeldet. Was er wohl bestellt hat? Wir bleiben am Ball.

