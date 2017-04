Fyre Festival auf den Bahamas So spotten die Fans über das Organisations-Desaster

Von pav 29. April 2017 - 18:32 Uhr

Rapper Ja Rule wollte mit dem Fyre Festival einen Gegenpart zum „Coachella“ etablieren.Foto: Invision

Es sollte das „bessere Coachella“ werden, stattdessen endete das Fyre Festival auf den Bahamas als große Enttäuschung. Zu allem Überfluss nutzten die User die sozialen Medien, um das organisatorische Desaster zu dokumentieren.

Stuttgart - Zahlreiche Musikfans hatten sich an diesem Wochenende auf die lange und kostspielige Reise auf die Bahamas gemacht, um das Fyre Fesival zu besuchen. Versprochen wurde den Teilnehmern ein „lebensveränderndes Wochenende“ auf einer einsamen Insel.

Mehr zum Thema

Doch was sich in den Annoncen wie ein unvergessliches Erlebnis anhörte, geriet schnell zum völligen Desaster: keine Organisation, keine dem Preis angemessenen Mahlzeiten und Unterkünfte. Selbst der groß angekündigte Headliner, die bekannte Rockband Blink 182, hatte kurzfristig abgesagt. Entsprechend groß war die Enttäuschung unter den vielen Musikfans, die sich auf die Reise um die Welt gemacht hatten.

Besucher üben sich in Zynismus

Mit dem Fyre Festival wollte Ja Rule, bekannter US-amerikanischer Rapper und Mit-Organisator der Veranstaltung, einen Gegenpart zum berühmten „Coachella“-Festival etablieren. Doch was wie ein guter Versuch begann, endete in Spott und Häme der Fans in den sozialen Medien. Wir haben einen Überblick über die besten Reaktionen der User auf Twitter, Instagram und Co.:

So Fyre Fest is a complete disaster. Mass chaos. No organization. No one knows where to go. There are no villas, just a disaster tent city. pic.twitter.com/1lSWtnk7cA— William N. Finley IV (@WNFIV) 27. April 2017

'I truly apologize as this was NOT MY FAULT' - classic example of How Not To Apologise from Ja Rule. #FyreFestival #NOTMYFAULT— Oolong (@MxOolong) 29. April 2017

Fyre Fest doesn't have beer. They "ordered it late" but they assured us it will be here tomorrow. #fyrefestival— William N. Finley IV (@WNFIV) 28. April 2017

Hallo, ich habe ein Zelt und kann ganz okay Sandwiches machen. Nächste Woche #FyreFestival auf meiner Terrasse!— Mark (@Markrm96) 29. April 2017

Schadenfreude, thy hashtag is #fyrefestival.— Tej Swatch (@tejswatch) 29. April 2017

Will nicht sagen, dass meine Partyansprüche niedrig sind, aber ich sehe die Bilder vom #fyrefestival und denk mir "Geil, es gab Käsebrote!"— Studentenleben (@tomkraftwerk) 29. April 2017

This is how Fyre Fest handles luggage. Just drop it out of a shipping container. At night. With no lights. #fyrefestival pic.twitter.com/X5CdZRyJWo— William N. Finley IV (@WNFIV) 28. April 2017

Ja Rule avanciert gerade zum Malcolm McLaren des 31. Jahrhunderts. #fyrefestival ist the real great Rock'n'Roll Swindle.— Veronika Kracher (@sunny_mayhem) 29. April 2017

also ich find die idee, verwöhnte blagen auf ne einsame insel zu locken um die da verrecken zu lassen gar nicht so schlecht. #fyrefestival— evilyeahyeahyens (@yeahyeahyens) 28. April 2017

Nie "Hunger Games" geschaut, aber so muss dieses #fyrefestival sein. hihi.— Bartlikör (@Bartlikoer) 28. April 2017

Millenials: Nobody can pull off a con like Donald Trump!

Ja Rule: Hold my beer. #fyrefestival— Nathan Martin (@NathanMartin) 28. April 2017

First meal after surviving Fyre Festival. The Fyre Bands don't work on the mainland. Still worried about friends on the island #fyrefestival pic.twitter.com/vvxQrVrvJD— William N. Finley IV (@WNFIV) 29. April 2017