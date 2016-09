Stuttgarter Volksfest Ein Kalorienvergleich der Wasen-Klassiker

Von Bettina Hartmann 27. September 2016 - 17:56 Uhr

Wer streng auf seine Figur achtet, ist auf dem Wasen fehl am Platz.Foto: Lichtgut - Oliver Willikonsky

Auf dem Volksfest geht es zünftig zu, auch kulinarisch. Das kann schnell auf die Hüften gehen: die Kalorienbomben unter den Wasen-Klassikern – und wie es etwas leichter geht.

Stuttgart - Das Cannstatter Volksfest steht seit 1818 für ausgelassene Stimmung. Dazu gehört von jeher, dass die Besucher auch ihren Hunger und Durst stillen – meist bei zünftiger, üppiger und daher kalorienreicher Kost. Göckele, Schweinshaxe und Co. haben nun mal ordentlich Kalorien. Doch vor einer Karussellfahrt muss man sich nun mal stärken, und auch die Maß sollte nicht auf nüchternen Magen getrunken werden.

Wer streng auf seine Figur achtet, ist auf dem Wasen fehl am Platz. Hier dennoch ein Kalorienvergleich der Wasen-Klassiker. So kann jeder selbst entscheiden, mit was er Speck ansetzt.