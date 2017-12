Fußball-WM 2018 Liveticker: Erster Deutscher Gegner steht fest

Von red 01. Dezember 2017 - 16:43 Uhr

In Moskau findet an diesem Freitag die Auslosung zur Fußball-WM 2018 in Russland statt. Wir begleiten die Veranstaltung mit einem Liveticker.





Msokau/Stuttgart - Wenn an diesem Freitag in der russischen Hauptstadt Moskau die Gruppenphase zur Fußball-WM 2018 ausgelost wird, sind wir mit einem Liveticker dabei.

Hier gibt es alles Wissenswerte zur WM-Auslosung

Zur Übersicht, gibt es hier noch einmal die verschiedenen Töpfe, aus denen dann gelost wird:

Titelverteidiger Deutschland ist im Topf 1 der besten Teams. Das Turnier findet vom 14. Juni bis 15. Juli in elf russischen Städten statt.

Die Lostöpfe:

Topf 1: Russland, Deutschland, Brasilien, Portugal, Argentinien, Belgien, Polen, Frankreich

Topf 2: Spanien, Peru, Schweiz, England, Kolumbien, Mexiko, Uruguay, Kroatien

Topf 3: Dänemark, Island, Costa Rica, Schweden, Tunesien, Ägypten, Senegal, Iran

Topf 4: Serbien, Nigeria, Australien, Japan, Marokko, Panama, Südkorea, Saudi-Arabien.

Hier gibt es unseren Liveticker: