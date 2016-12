Fußball-Regionalliga Kickers-Talfahrt geht ungebremst weiter

Von Jürgen Frey 11. Dezember 2016 - 18:04 Uhr

Die Stuttgarter Kickers verlieren mit 2:1 beim TSV Steinbach, rutschen auf einen möglichen Abstiegsplatz und gehen mit großen Sorgen in die Winterpause.

Stuttgart - Rainer Lorz nehmen Niederlagen seiner Stuttgarter Kickers körperlich mit. Nach wie vor. Abgewöhnt hat es sich der Präsident, Misserfolge auch nur ansatzweise schönzureden: „Uns sind von einer guten Mannschaft 70 Minuten lang die Grenzen aufgezeigt worden. Wir sind viel zu spät aufgewacht. Das ist sehr ernüchternd“, sagte Lorz. Lediglich Luca Pfeiffer (74.) gelang nach den Gegentreffern von Patrick Dulleck (12.) und Sargis Adamyan (44.) mit seinem siebten Saisontreffer noch der Anschlusstreffer zum 1:2(0:2)-Endstand. „Die Mannschaft riskiert erst alles, wenn ihr das Wasser bis zum Hals steht“, hat Trainer Dieter Märkle nach der Niederlage vor 1532 Zuschauern im Sportzentrum Haiger festgestellt. Nicht zum ersten Mal hat er auch erkannt: „Es steckt zu wenig Mentalität und Leidenschaft in dieser Mannschaft.“

Dieter Märkle hat diese Mannschaft nicht zusammengestellt. Er hatte auch keine Vorbereitung, um das Team zu formen. Aber weder seine nackte Ergebnisbilanz in der Regionalliga (ein Sieg, zwei Unentschieden, drei Niederlagen) noch die jüngste Entwicklung, was die Art und Weise der Auftritte betrifft, dürfte ausreichen, um auch noch beim Trainingsstart am 7. Januar 2017 das Zepter in der Hand zu halten. „Für mich ist die Situation unverändert, ich würde gerne weitermachen“, sagte Märkle am Samstag. Er habe aber auch kein Problem damit, sich wieder ganz auf die Rolle als NLZ-Leiter und Coach der Oberligamannschaft zu konzentrieren.

Präsident Lorz will sich noch nicht festlegen. Vor dem letzten Training 2016 an diesem Mittwoch wird es ein Gespräch mit Märkle geben. „Bis Ende der Woche wollen wir Klarheit“, gibt Lorz den Fahrplan vor. Für den Fall, dass Märkle im neuen Jahr wieder die zweite Mannschaft trainieren werde, sei das „keine Zurücksetzung“ (Lorz). Der Unterbau liege dem Verein sehr am Herzen. Der wäre bei einem Absturz der ersten Mannschaft aber auch in Gefahr. Deshalb kommt dem Mann, der die Kickers 2017 trainieren wird, eine äußerst verantwortungsvolle Herkulesaufgabe zu: „Ein weiterer Abstieg wäre der Super-GAU, den müssen wir unter allen Umständen verhindern“, sagt Aufsichtratschef Christian Dinkelacker.