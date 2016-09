Fußball-Nationalmannschaft Manuel Neuer ist neuer Kapitän

Von red/dpa 01. September 2016 - 14:46 Uhr

Die deutsche Nationalmannschaft hat einen neuen Kapitän. Bundestrainer Joachim Löw ernannte Torwart Manuel Neuer zu Bastian Schweinsteigers Nachfolger.





Düsseldorf - Bundestrainer Joachim Löw hat Torwart Manuel Neuer zum Nachfolger von Bastian Schweinsteiger als Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ernannt. Der DFB-Chefcoach verkündete die mit Spannung erwartete Personalie am Donnerstag. Der 30-jährige Neuer ist der erste Torwart im Kapitänsamt seit Oliver Kahn, der bis 2004 die schwarz-rot-goldene Binde trug. Bereits für die EM in Frankreich hatte Löw seinen Schlussmann in diesem Sommer zum Turnierkapitän gekürt, da Schweinsteiger in den ersten fünf Partien nicht in der Startelf stand.

„Für mich ist Manuel Neuer der logische Nachfolger von Bastian Schweinsteiger“, begründete Löw seine erwartete Entscheidung. „Er bringt alles mit, was ich mir von einem Spielführer wünsche. Seine sportlichen Leistungen sind überragend, Manuel ist immer für die Mannschaft da, er ist ein Teamplayer und ein absolutes Vorbild. Dazu kommen seine großen menschlichen Qualitäten. Er übernimmt Verantwortung, er geht voran, dabei ist er ruhig und besonnen. Manuel wirkt nach innen und nach außen. Im Kreis des Teams ist er hoch angesehen, sein Wort hat Gewicht.“

Vertrauensbeweis des Bundestrainers

Neuer freut sich über den Vertrauensbeweis der Bundestrainers. „Für mich ist es eine große Ehre“, äußerte er einer DFB-Mitteilung zufolge. „Es macht mich stolz, Kapitän der Mannschaft zu sein. Wir wissen aber alle, dass wir auf dem Platz mehrere Führungsspieler benötigen, wenn wir Erfolg haben wollen.“

Am Sonntag soll Neuer in seinem 72. Länderspiel die DFB-Auswahl in Oslo gegen Norwegen in die Qualifikation für die WM 2018 führen. Er debütierte am 2. Juni 2009 beim 7:2 gegen die Vereinigten Arabischen Emirate. Zwei Jahre später wechselte er von seinem Heimatclub Schalke 04 zum FC Bayern München, mit dem er seither unter anderem die Champions League, den Weltpokal und vier deutsche Meistertitel gewann. 2011 und nach dem WM-Sieg 2014 wurde Neuer zu Deutschlands Fußballer des Jahres gekürt.