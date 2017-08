VfB Stuttgart Was Hannes Wolf Nicolas Sessa mitgeteilt hat

Von Maximilian Hamm, Thomas Rennet und Dominique Wehrle 22. August 2017 - 12:04 Uhr

Nicolas Sessa freut sich nach überzeugenden Auftritten für den VfB Stuttgart II in der Regionalliga über seine erste Reise mit dem Bundesliga-Team. Foto: Maximilian Hamm

Der 21-Jährige Nicolas Sessa rückt vorerst in den Bundesliga-Kader des VfB Stuttgart auf. Und erfüllt sich damit einen Traum.

Stuttgart - In der Regionalliga ist Nicolas Sessa mit den Fußballern des VfB Stuttgart II erfolgreich in die neue Saison gestartet. In drei Spielen hat der 21-jährige Mittelfeldspieler mit Wohnsitz in Oeffingen bereits vier Treffer erzielt. Damit weckte er auch das Interesse von Hannes Wolf, der die Profis des Vereins in der Bundesliga anleitet.

Und so erfüllte sich ein Traum von Nicolas Sessa früher als erwartet: Am vergangenen Freitagabend durfte er mit zum Auswärtsspiel nach Berlin fliegen, nachdem er am Donnerstag bereits mit der Mannschaft um den Kapitän Christian Gentner trainiert hatte. Nach dieser Einheit kam Hannes Wolf auf ihn zu und teilte ihm mit, dass er im Kader des Profiteams stehe. „Ich konnte dann nicht mehr klar denken, das war ein unglaubliches Gefühl“, sagt Nicolas Sessa.

Und so reiste er zum ersten Saisonspiel des VfB Stuttgart bei Hertha BSC Berlin mit in die Hauptstadt. Zu einem ersten Einsatz in der Bundesliga ist er am Samstag beim 0:2 nicht gekommen, ein Erlebnis war die Reise dennoch. „Ich hatte Gänsehaut vor den 45 000 Zuschauern im Olympiastadion und erst gar nicht realisiert, dass es jetzt wirklich so ist. Das ist schon etwas ganz anderes“, sagt Nicolas Sessa. Ganz anders als gewohnt war zum Beispiel auch die Tatsache, dass Fans vor dem Bus standen und ein Autogramm von ihm wollten.

Doch daran würde sich der 21-Jährige mit argentinischen Wurzeln gern gewöhnen. Und zunächst einmal darf der Aufsteiger auch beim Aufsteiger in der Eliteklasse bleiben, das hat ihm Hannes Wolf auf dem Rückflug von Berlin mitgeteilt.