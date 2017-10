Dennis Aogo VfB-Profi für Abschaffung des Videobeweises

Von red/dpa 17. Oktober 2017 - 10:54 Uhr

Dennis Aogo findet, dass man den Videobeweis wieder abschaffen könnte. Foto: dpa

Am vergangenen Freitag hat der VfB Stuttgart erstmals von dem vor der Saison eingeführten Videobeweis profitiert. VfB-Profi Dennis Aogo plädiert dennoch für eine Abschaffung der Technik.

Stuttgart - Der umstrittene Videobeweis in der Fußball-Bundesliga sollte nach Meinung von Ex-Nationalspieler Dennis Aogo am besten wieder abgeschafft werden. „Mittlerweile tendiere ich dazu, das Ganze wieder abzuschaffen - dass man den Sport Sport sein lässt und in Kauf nimmt, dass Menschen am Werk sind, die auch mal Fehler machen“, sagte der Linksverteidiger des VfB Stuttgart am Montag im Podcast „Zweierkette“ von Amazon Music.

Dabei sei er zunächst ein „großer Befürworter des Videobeweises“ gewesen, sagte der 30-Jährige. „Wenn aber trotz Videoassistent noch Fehlentscheidungen getroffen werden, kann ich nicht so richtig damit leben.“