Fußball-Bundesliga Erster Absteiger steht fest

Von red/dpa 06. Mai 2017 - 17:32 Uhr

Robert Lewandowski (rechts) und der FC Bayern München besiegelten mit einem 1:0 Heimsieg den Abstieg von Fabian Holland und dem SV Darmstadt.Foto: Bongarts

Borussia Dortmund hat das Duell um Platz drei gegen Hoffenheim gewonnen. Der neue und alte Deutsche Meister FC Bayern München besiegelte dagegen den Abstieg von SV Darmstadt 98.

Berlin - Im Kampf um die direkte Champions-League-Teilnahme in der kommenden Saison hat Borussia Dortmund einen wichtigen Sieg gefeiert. Die Westfalen setzten sich am Samstag gegen den direkten Konkurrenten 1899 Hoffenheim mit 2:1 (1:0) durch und überholten den Club aus dem Kraichgau in der Tabelle. Der BVB hat nun als neuer Dritter der Fußball-Bundesliga zwei Punkte Vorsprung auf Hoffenheim.

Bayer Leverkusen rettete beim Vorletzten FC Ingolstadt noch ein 1:1 (0:0), steckt aber weiter im Abstiegskampf. Der ebenfalls gefährdete VfL Wolfsburg schaffte ein 2:0 (0:0) in Frankfurt. Gladbach und Augsburg trennten sich 1:1 (0:0). Meister Bayern München schlug den neuen Klub von Kevin Großkreutz mit 1:0 (1:0). Der SV Darmstadt 98 ist damit auch rechnerisch abgestiegen.