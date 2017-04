Fußball-Bundesliga Dortmund siegt im Borussen-Duell

Von red/dpa 22. April 2017 - 20:31 Uhr

Raphael Guerreiro sorgt mit seinem Kopfballtreffer in der 87. Minute für den 3:2-Endstand.Foto: Bongarts

Borussia Dortmund hat am Samstagabend mit 3:2 (1:1) bei Borussia Mönchengladbach gewonnen. Der BVB eroberte durch den Sieg den dritten Platz in der Fußball-Bundesliga zurück.

Mönchengladbach - Borussia Dortmund ist dank eines späten Auswärtssiegs in Mönchengladbach auf den dritten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga geklettert. Die Westfalen gewannen am Samstag mit 3:2 (1:1) bei Borussia Mönchengladbach. Einen Tag nach der Festnahme eines Tatverdächtigen im Fall des Bombenanschlags auf den BVB-Bus verdrängte die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel damit die TSG Hoffenheim. Marco Reus hatte die Gäste vor 54 014 Zuschauern per Foulelfmeter (10. Minute) in Führung gebracht. Lars Stindl (43.) und ein Eigentor von Marcel Schmelzer (48.) drehten die Partie zugunsten der Gastgeber. Der eingewechselte Pierre-Emerick Aubameyang glich aus (59.), Raphael Guerreiro traf spät zum Sieg für den BVB (87.).