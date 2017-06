Fünf Verletzte Auto fährt in Amsterdam Passanten nieder

Von red/dpa/AP 10. Juni 2017 - 22:15 Uhr

Tragischer Vorfall in Amsterdam.Foto: shutterstock/Andrey VP, Bearb.: ch

Ein Autofahrer hat mit seinem Wagen vor dem Amsterdamer Hauptbahnhof nach Polizeiangaben fünf Menschen verletzt. Zwei von ihnen seien in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es.

Brüssel - Ein Autofahrer hat am Samstag in Amsterdam mehrere Fußgänger niedergefahren. Fünf Personen seien verletzt worden, zwei hätten im Krankenhaus behandelt werden müssen, teilte die Polizei mit. Der Fahrer sei festgenommen worden. Es gebe aber keinerlei Hinweise darauf, dass es sich um eine Terrorattacke gehandelt haben könnte, hieß es.

Der Mann hatte laut Polizei in der Nähe des Amsterdamer Hauptbahnhofs falsch geparkt und war losgefahren, als Beamte sich seinem Wagen näherten. Daraufhin krachte er gegen eine Wand.

Polizei mit Großaufgebot vor Ort

Auf Fotos von dem Zwischenfall in Amsterdam war ein leicht beschädigter schwarzer Wagen an einer Mauer nahe dem Bahnhof zu sehen. Die Polizei war mit Blick auf die jüngsten Terrorattacken mit einem Großaufgebot vor Ort.

Erst letztes Wochenende waren drei Angreifer in London mit einem Transporter in eine Menschenmenge gerast und hatten dabei drei Menschen getötet. Anschließend erstachen sie am nahe gelegenen Borough Market fünf weitere. Ursprünglich hatten sie nach Angaben der Ermittler vor, einen größeren Lkw zu mieten, um damit wie bei den Anschlägen in Nizza und in Berlin noch mehr Menschen zu töten.