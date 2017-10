Fünf Tote bei Brand im Elsass Zigarette löste wohl Wohnhaus-Brand aus

04. Oktober 2017

Bei dem Brand im Elsass sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Foto: AFP

Bei einem schweren Brand im Elsass waren in der Nacht zum Sonntag fünf Menschen ums Leben gekommen, darunter vier Kinder. Medienberichten zufolge soll eine Zigarette der Auslöser für das Feuer gewesen sein. Der mutmaßliche Brandstifter sitzt zurzeit in Untersuchungshaft.

Mulhouse - Eine Zigarette soll die Ursache für den Wohnhausbrand mit mehreren Toten im Elsass gewesen sein. Ein 28-Jähriger habe zugegeben, eine Kippe in den Treppenflur geworfen zu haben, berichtete die Regionalzeitung „L’Alsace“ am Mittwoch. Bei dem Feuer in Mulhouse starben in der Nacht von Sonntag auf Montag vier Kinder und ein Erwachsener. Acht weitere Menschen wurden verletzt, drei von ihnen schwer.

Der Verdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Er wohnt selbst in dem mehrstöckigen Sozialbau und wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft bereits wegen Brandstiftungsdelikten verurteilt. Ermittler hatten ihn bereits am Montag festgenommen.