Fuchs-Alarm in Stuttgart Von wegen Discofox: Echter Fuchs in der Disco

Von Wolf-Dieter Obst 13. März 2017 - 09:11 Uhr

Auch Füchse haben mittlerweile keine Scheu vor der Stadt – und sind ungeniert auf den Straße unterwegs.Foto: dpa

Ein Fuchs in der Disco hat am Wochenende in der Stuttgarter Partyszene für einige Aufregung gesorgt. Der heiße Tanz um den ungewöhnlichen Besucher hat leider ein trauriges Ende.

Stuttgart - Wo, bitte, geht es hier zum Discofox? Die Besucher des Seven Clubs in der Theodor-Heuss-Straße in der Innenstadt staunten in der Nacht zum Sonntag nicht schlecht, als sich da einer an der Warteschlange vorbei in die Veranstaltungsräume schlich. Ohne Eintrittsgeld, ohne Taschenkontrolle? Der Besucher war ein echter Fuchs!

Mehr zum Thema

Die Polizei glaubte erst an einen schlechten Scherz, als am Samstag um 23.10 Uhr ein Notruf einging: „Wir haben einen Fuchs in der Disco, wurde uns mitgeteilt“, sagt Polizeisprecher Jens Lauer. Also schritt die Polizei zum Vier-Viertel-Takt, mit einem Grundschritt von sechs Schlägen und anderthalb Takten: dem Fahndungs-Foxtrott.

Der falsche Discofox flüchtete derweil wieder aus den Clubräumlichkeiten. Keine Gans weit und breit, die man stehlen könnte. Auch keine Hühner oder Gockel, die es angeblich in solchen Lokalitäten gelegentlich geben soll. Außerdem nur laute Musik. Ganz im Sinne des 70er-Jahre-Hits Fox on the run von The Sweet („You scream and everybody comes a-running“), gab Reineke Fuchs Fersengeld und flüchtete ins Nachtleben.

Nicht zum ersten Mal dringen Wildtiere in die Stadt vor

„Die eintreffende Streife hat den Fuchs noch gesehen, allerdings flüchtete das Tier hin und her durch den Straßenverkehr“, sagt Polizeisprecher. Von wegen Slowfox! Wegen der technischen Herausforderung, trotz der unterschiedlich schnellen Schritte eine extrem gleichmäßige Bewegung zu tanzen, gilt der Slowfox als König unter den Standardtänzen.

Allerdings dauerte die Flucht nicht lange. Wenige Minuten später war der heiße Tanz in der Stadt zu Ende. Der Fuchs wurde von einem unbekannten Autofahrer erfasst und tödlich verletzt. Um 23.35 Uhr war der Polizeiauftritt beendet. Der Kadaver wurde sichergestellt. Der Fall zeigt: Wildtiere haben keine Scheu mehr vor den Städten und rücken zu den Menschen vor – etwa Waschbären. Im Januar hatte auch in Fellbach ein Fuchs für Aufregung gesorgt. So lange Nahrung leicht zugänglich sei, etwa Müll, Kompost oder Katzenfutter, sei die Stadt bei Wildtieren „trendy“, heißt es beim Landesjagdverband.

Doch hätte Reineke nur auf den Rat eines bekannten Kinderliedes gehört, bei dem es am Ende heißt: „Liebes Füchslein, lass dir raten, sei doch nur kein Dieb. Nimm, du brauchst nicht Gänsebraten, mit der Maus vorlieb.“