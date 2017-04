Frühlingswettfahrt Heißluftballons über dem Wasen

Von Ina Schäfer 29. April 2017 - 19:52 Uhr

Bei der Frühlingswettfahrt anlässlich des Stuttgarter Frühlingsfestes sind am Samstag 15 Heißluftballons über den Cannstatter Wasen geflogen.





22 Bilder ansehen

Stuttgart - Schneebedeckte Landschaften im Winter, sattgrüne Wiesen im Frühling, strahlender Sonnenschein im Sommer, bunte Blätterwälder im Herbst. Auf die Frage nach der perfekten Jahreszeit für das Ballonfahren gibt es für Wolfgang Hirsch nur eine Antwort: Jede.

Hirsch ist Vorsitzender der Ballonsportgruppe Stuttgart. Am Samstag haben er und seine Vereinsmitglieder zur Frühlingswettfahrt geladen. „Wir brechen in diesem Jahr mit der Tradition“, sagt der Organisator der Veranstaltung, Helmut Siegler. Die Tradition bestand darin, die Wettfahrten anlässlich des Frühlingsfestes sowie des Volksfestes regelmäßig absagen zu müssen. Die Witterungsbedingungen müssen stimmen.

Die Riege der Teilnehmer ist hochkarätig

An diesem Samstag ist das der Fall. Die Sonne scheint auf den Sattelplatz auf dem Cannstatter Wasen, nur ab und zu verdunkelt eine vorüberziehende Wolke den Himmel. 15 Heißluftballons treten zur sogenannten Fuchswettfahrt an. Ein Ballon fährt voraus, landet und legt ein Zielkreuz aus. Die folgenden Ballonpiloten versuchen daraufhin einen Marker möglichst nah am Zielkreuz abzuwerfen.

Die Riege der Teilnehmer ist hochkarätig. Mit dabei ist unter anderem Pascal Witprächtinger, Gasballon-Weltmeister aus der Schweiz und David Strassmann, mehrmaliger Deutscher Meister im Heißluftballon sowie Gewinner der World-Air-Games in Dubai vergangenes Jahr.

Beim Frühlingswettfahrt soll es aber nur am Rande um den Wettkampf gehen. „Heute geht es um den Spaß“, sagt Hirsch. Derart zentral zu starten, über das Frühlingsfest zu ziehen und weiter über die Stadt, sei eine Besonderheit. Auch er selbst steigt an diesem Tag in den Korb. Gemeinsam mit Albrecht Munz. Mit ihm sind drei Generationen einer Familie vertreten: Sein Vater Berthold Munz, der den Verein mitgegründet hat sowie sein Sohn Benedict, der Teil der Junioren-Nationalmannschaft ist. Der Vater ist in seinem hohen Alter amtierender Europameister im Gasballon. Aus einem einfachen Grund: „Der Wettbewerb fand 1974 statt – danach nie wieder“, sagt Berthold Munz und lacht.