Frühlingswetter Stuttgart zeigt sich von seiner Sonnenseite

Von red/dpa/lsw 27. Februar 2017 - 14:34 Uhr

Da kommen Frühlingsgefühle in Stuttgart auf: Bei Sonnenschein und wohligen Temperaturen präsentiert sich die schwäbische Metropole am Montagnachmittag von seiner schönsten Seite.





5 Bilder ansehen

Stuttgart - Am Montag kamen bei viel Sonnenschein und milden Temperaturen in Stuttgart Frühlingsgefühle auf. Am Nachmittag genossen die Menschen das schöne Wetter auf den Terrassen der Cafés oder beim Spaziergehen im Park. Um die 15 Grad Celcius zeigte das Thermometer laut dem Deutschem Wetterdienst an.

Mehr zum Thema

Das frühlingshafte Wetter gilt es auszunutzen: Am Montagabend ziehen laut den Meteorologen die ersten Wolken auf. Von Mitternacht an soll es in Stuttgart teilweise heftig zu regnen beginnen. Ein kräftiges Tief aus Großbritannien bringt dann feuchte und kalte Atlantikluft in den Südwesten.

So wird das Wetter in Stuttgart an den närrischen Tagen.

Baden-Württemberg war im Winter 2016/17 das Bundesland mit den meisten Sonnenstunden, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte. Über 250 Stunden lang schien die Sonne im Südwesten im Schnitt; in manchen Regionen waren es sogar 350 Stunden. Gleichzeitig war das Bundesland mit durchschnittlich 0,1 Grad das bundesweit zweitkälteste – auch wenn in Lahr (Ortenaukreis) am vergangenen Donnerstag sogar 20 Grad gemessen wurden.