Frühlingsfest Stuttgart Studenten lassen es auf dem Wasen krachen

Von red 20. April 2017 - 11:19 Uhr

Ausgelassene Feier: Auf der Studenten-Party im Göckelesmaier-Festzelt auf dem Stuttgarter Frühlingsfest ist es am Mittwochabend hoch hergegangen. Nicht nur jüngere Semester mischten sich unter das Partyvolk.





35 Bilder ansehen

Stuttgart - Niedrige Temperaturen haben sie nicht abgeschreckt: Zur Studenten-Party kamen die Hochschüler am Mittwochabend in Scharen in das Göckelesmaier-Festzelt. Fesch im Dirndl oder in Lederhosen gekleidet feierten, sie auf dem Cannstatter Wasen. Und nicht nur jüngere Semester mischten sich unter das Partyvolk. Ob jung oder alt: Karohemden und Dirndl in den angesagten Creme- und Pastelltönen dominierten das Bild.

Testen Sie hier ihr Wissen: Wie gut kennen Sie das Frühlingsfest?

Klicken Sie sich durch unsere Bilderstrecke, die Fotos von der Studenten-Party zeigt.