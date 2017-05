Frühlingsfest in Stuttgart Im Festzelt geht die Post ab

Von red 05. Mai 2017 - 23:20 Uhr

Auch nach drei Wochen kennt die Feierlaune auf dem Stuttgarter Frühlingsfest keine Grenzen: Im Partyzelt „Göckelesmaier“ ging es am Freitagabend hoch her. Wir haben die Bilder.





Stuttgart - Das 79. Frühlingsfest in Stuttgart neigt sich dem Ende zu, am Sonntag geht das alljährliche Spektakel nach drei Wochen zu Ende – der Stimmung tut das allerdings keinen Abbruch. Am Freitagabend ließ es das Partyvolk nochmal so richtig krachen, etwa im Festzelt des Wasenwirts „Göckelesmaier“.

Zu der Musik der Partyband „Lollies“ wurde beim „Göckelesmaier“ auf den Bierbänken getanz. Wir waren mit der Kamera vor Ort. In unserer Bildergalerie können Sie sehen, wie ausgelassen gefeiert wurde. Klicken Sie sich durch.