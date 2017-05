Frühlingsfest Ausgelassene Stimmung in Grandls Hofbräuzelt

Von red 07. Mai 2017 - 12:03 Uhr

Bevor das Frühlingsfest an diesem Sonntag endet, nutzten die Wasenbesucher am Samstagabend noch einmal die Gelegenheit, ausgiebig zu feiern.





Stuttgart - Das wars: An diesem Sonntag endet das Stuttgarter Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen. Grund genug also, das Wochenende noch einmal zum Feiern zu nutzen – zum Beispiel in Grandls Hofbräuzelt.

Vor den Zelten mussten sich die Wasenbesucher am Samstag allerdings zunächst in Geduld üben. Wer es schließlich ins Grandls geschafft hatte, konnte zu den Hits von „Frontal Partypur“ ausgelassen feiern.

