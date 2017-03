Frühlingsanfang Stuttgart, du bist so schön

Von den 20. März 2017 - 13:24 Uhr

Das Opernhaus am Eckensee erstrahlt im Sonnenlicht.Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Sonne erwacht, die Blumen blühen in voller Pracht, die Menschen zieht es in die Natur: Ja, der Frühling ist da! Wie schön Stuttgart im Frühling ist, erfahren Sie in unserem Video.

Stuttgart - Oh Stuttgart: Als Landeshauptstadt bist du der Mittelpunkt des Schwabenlandes. Nach den dunklen Wintermonaten kannst du bald wieder deine volle Pracht entfalten, denn: Der Frühling ist da!

Viel zu schnell vergessen die Menschen neben all dem Feinstaub und den Verkehrsstaus, wie einzigartig du wirklich bist. Ob Eckensee oder Schlossgarten, die Wilhelma oder der Weißenburgpark: es gibt unzählige Plätze, um nach der langen und tristen Winterzeit wieder Kraft zu tanken. Bald bist du noch vielfältiger, wenn neben schönen Plätzen passend zum Frühlingsanfang auch noch die Temperaturen ansteigen. Wir warten gespannt, denn wir wissen: Du bist so schön!

In unserem Video erhalten Sie einige Impressionen, wie schön der Frühling in Stuttgart ist: