Wetter in Stuttgart und der Region Traumhafte Aussichten für diese Woche

Von dja 27. März 2017 - 15:26 Uhr

Am Wochenende sind die Blüten an den Bäumen und Blumen explodiert. Die Stuttgarter haben die ersten Sonnenstrahlen im Freien genossen. Auch die Vorhersage für die nächsten Tage macht Lust auf mehr.





8 Bilder ansehen

Stuttgart - Endlich Frühling! Die Natur gibt alles, die Farben grau und braun aus ihrem Repertoire zu streichen und jede einzelne Fläche in eine komplett bunte Reizüberflütung zu verwandeln. Am Wochenende ist ihr das schon ganz gut gelungen und laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) soll das auch die nächsten Tage so bleiben. „Die ganze Woche bleibt sonnig“, so der DWD.

Mehr zum Thema

Am Dienstag können laut DWD zwar einzelne Quellwolken aufziehen, die sind allerdings harmlos. Die Meteorologin vom DWD rechnet am Dienstag mit Temperaturen von bis zu 20 Grad Celsius. „Am Mittwoch können ein paar dichtere Wolken aufziehen, die die Sonne abschirmen, deswegen werden es dann wohl nur 18 Grad“, prognostiziert sie.

Für Donnerstag und Freitag macht sie allerdings wieder mehr Hoffnung: Sie rechnet mit Temperaturen von bis zu 22 Grad und vielen Sonnenstunden.

Wo der Frühling in Stuttgart am schönsten ist, sehen Sie im Video: