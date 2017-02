Frühling im Anflug So freut sich Stuttgart über die Sonne

Von red/jo 15. Februar 2017 - 15:42 Uhr

Sonnenhungrige tummeln sich in den Parks, in den Cafés genießen viele Menschen ein erstes Eis oder ein Weizenbier im Freien. Sonne pur und milde Temperaturen sorgen in Stuttgart für Frühlingsgefühle.





Stuttgart - Sonne pur und milde Temperaturen sorgen in Stuttgart dieser Tage für erste Frühlingsgefühle. Auf den Bänken in den Parks der Stadt tummeln sich jede Menge Sonnenhungrige, auf dem Schlossplatz schlecken einige Naschkatzen ein Eis oder genießen das erste Weizenbier des Jahres im Freien.

Mehr als einen Monat vor dem kalendarischen Frühlingsanfang am 20. März bescheren Sonnenschein und Temperaturen bis zu 13 Grad in Stuttgart schon einen ersten Vorgeschmack auf die milde Jahreszeit.

Grund für das Frühlingserwachen ist ein stabiles Hoch von Skandinavien bis zur Adria, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Die ersten Störche kehren zurück

Auch andernorts in Baden-Württemberg schickt der Frühling seine ersten Vorboten. So sind in in der Nähe von Reute bei Freiburg bereits die ersten Störche zurückgekehrt. Zwei Storchenpaare richteten sich dort in den vergangenen Tagen auf ihren Nestern auf zwei Strommasten ein.

Nach Angaben des Storchengeheges im südbadischen Holzen bei Kandern im Landkreis Lörrach sind dies die ersten Störche, die von ihrem Winterquartier im Süden zurück in den deutschen Südwesten gekommen sind. Weitere werden folgen. Für viele Menschen bedeutet die Rückkehr der Störche, dass der Frühling nicht mehr lange auf sich warten lässt und das Ende des Winters naht.

Um die Vorfreude ein wenig anzuheizen, haben wir in unserer Bilgergalerie einige Impressionen vom vorfrühlingshaften Stuttgart zusammengestellt.