Frontalzusammenstoß im Kreis Tübingen Junge Frau kommt bei Unfall ums Leben

Von red/dpa 30. November 2017 - 06:48 Uhr

Eine 22-Jährige übersieht am Mittwochabend bei Rottenburg am Neckar beim Überholen einen Wagen mit drei Insassen. Die junge Frau stirbt bei dem Frontalzusammenstoß, drei Männer werden schwer verletzt.





Rottenburg am Neckar - Bei einem Frontalzusammenstoß in der Nähe von Rottenburg am Neckar (Kreis Tübingen) ist eine 22 Jahre alte Autofahrerin ums Leben gekommen. Außerdem seien bei dem Unfall am Mittwochabend drei Männer im Alter von 20, 24 und 28 Jahren schwerst verletzt worden, teilte die Polizei in Reutlingen mit. Demnach stieß die 22-Jährige nach einem Überholmanöver mit dem Wagen der drei Männer zusammen. Der Aufprall sei so heftig gewesen, dass die Frau unmittelbar danach an den Folgen gestorben sei.

Nach Angaben der Polizei habe der 24 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden müssen. Anschließend sei er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. An der Unfallstelle waren mehrere Notärzte im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen. Die 20 und 28 Jahre alten Mitfahrer wurden danach auch in Kliniken gebracht.

Warum die Frau den Wagen der Männer übersehen hat, war zunächst unklar. Dies sei nun Gegenstand von Ermittlungen, so die Polizei.