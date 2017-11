Freundin Hayley Roberts David Hasselhoff sagt zum dritten Mal "Ja"

Von (hub/spot) 02. November 2017 - 09:15 Uhr

David Hasselhoff und Hayley Roberts bei der Weltpremiere von "Guardians of the Galaxy 2" Foto: Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com

David Hasselhoff sagt zum dritten Mal "Ja"! Im kommenden Jahr will er seine Freundin Hayley Roberts heiraten, wie er nun verriet.

David Hasselhoff (65) hat große Pläne für 2018, schließlich ist er mit Freundin Hayley Roberts (37) auch schon einige Zeit verlobt: "Ja, nächstes Jahr bin ich wieder unter der Haube", verriet der "Baywatch"-Star "Bild". Der genaue Termin und die Location sollen allerdings noch nicht feststehen: "Im April komme ich für meine große Tournee '30 Years Looking For Freedom' nach Deutschland. Das wird eine große Nummer bis in den Mai hinein. Vorher wird es mit der Hochzeit vermutlich nichts mehr", wird der Sänger und Schauspieler zitiert. Eine Feier im Sommer in Italien wäre demnach möglich, aber offenbar ist auch Berlin noch im Rennen.

Hasselhoff war von 1984 bis 1989 mit der Schauspielerin Catherine Hickland verheiratet. 1989 trat er mit Pamela Bach vor den Traualtar, mit der er zwei Töchter hat: Taylor-Ann kam 1990 zur Welt, Hayley 1992. Seit Juli 2006 ist die Ehe offiziell geschieden. Mit Model Hayley Roberts soll er seit Mai 2016 verlobt sein.