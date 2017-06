Freundeskreis-Konzert Restkarten für beide Shows in Stuttgart erhältlich

Von red 22. Juni 2017 - 15:54 Uhr

Es gibt erneut Restkarten für beide Freundeskreis-Konzerte. Foto: dpa

Für die beiden eigentlich restlos ausverkauften Konzerte der Band Freundeskreis in Stuttgart sind kurzfristig Restkarten auf den Markt gekommen.

Stuttgart - Nachdem innerhalb weniger Stunden alle Tickets für den ersten Auftritt von Freundeskreis seit zehn Jahren komplett ausverkauft waren, haben die Veranstalter des Konzertsommers beim Mercedes-Benz Museum in Stuttgart eine Zusatzshow angekündigt – und auch diese ist restlos ausverkauft. Dachte man jedenfalls. Nachdem erst kürzlich ein Kontigent auf den Markt kam, ist es an diesem Donnerstag beim Ticketportal Eventim erneut möglich, Karten zu bestellen – für beide Shows am 28. und 29. Juli. Für 51,70 Euro können Fans eine Karte erwerben, bis zu fünf Tickets kann ein einzelner Besteller in seinen Warenkorb legen.

Wer also in der kommenden Woche beim Konzertsommer mit dem Kopf nicken möchte der sollte jetzt schnell sein. Das erste Restkontingent war vor etwa einem Monat innerhalb von 30 Minuten ausverkauft.