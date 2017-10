Freundeskreis Konzert in Ludwigsburg bestätigt

Von Philipp Johannßen 20. Oktober 2017 - 12:50 Uhr

Max Herre und seine Kollegen vom Freundeskreis kommen für einen Auftritt nach Ludwigsburg. Foto: Lichtgut - Oliver Willikonsky

Max Herre und Co. kommen nach Ludwigsburg. Das Label Four Artists hat den Auftritt von Freundeskreis auf Facebook bekanntgegeben. Tickets dafür sind schon bald erhältlich.

Stuttgart - Im Juni begeisterten Freundeskreis mehrere Tausend Besucher bei zwei Konzerten vor dem Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart. Auch im Jahr 2018 können Fans ihren Stars ganz nahe sein. Max Herre und seine Kollegen gehen im kommenden Jahr auf Tour und spielen dabei auch einen Gig in der Region Stuttgart.

Neun Konzerte

Das Label Four Artists bestätigte neun Termine für Juli, August und September 2018. Im Rahmen der KSK Music Open treten Freundeskreis am 4. August in Ludwigsburg auf.

Karten für die Konzerte sind ab dem 23. Oktober über Eventim erhältlich. Video: Freundeskreis beim Mercedes-Benz-Musiksommer in Stuttgart