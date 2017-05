Freizeitatlas: Die besten Ausflugsziele mit Kindern Aus dem Alltag ins Abenteuer

Von Wenke Böhm 08. Mai 2017 - 15:29 Uhr

In unserem Freizeitatlas geben wir Anregungen für Kurztrips in Stuttgart und der Region. Dieses Mal: Die schönsten Ausflugsziele für aktive Kinder und jung gebliebene Erwachsene.





Sindelfingen - Eine Welt voller Welten: Themen geben im Sensapolis den Ton an. Der riesige Indoor-Spielplatz versteckt sich im einem grauen Würfel auf dem ehemaligen Böblinger Flugfeld. Von außen eher unscheinbar, gehen innen ganz schnell die Augen über. Da gibt es einen Dschungel mit Abenteuer-Baum, ein großes Piratenschiff, ein ganzes Schloss, ein Raumschiff, eine E-Kartbahn (mit Zusatzkosten) und noch vieles mehr.

10.000 Quadratmeter umfasst der im Landeswettbewerb Familien-Ferien ausgezeichnete „Indoor-Freizeitpark“. Ältere und selbstständige Kinder kann man hier getrost allein losziehen lassen. Das fällt auch keineswegs schwer: Schon weil es so viel zu ergründen gibt, hält es den Nachwuchs eh nicht wirklich lange in der Nähe der Sitzplätze.

Abenteuerliches Klettergarten unter der Hallendecke

Insgesamt 16 Rutschen in verschiedenen Längen und Ausprägungen locken. Die rasantesten von ihnen sind nur für größere Kinder zugelassen, die Mitarbeiter achten auf die Einhaltung der Regeln - für die Sicherheit. Wagemutige und Schwindelfreie können sich in den 14 Meter hohen Hochseilklettergarten unter der Hallendecke wagen oder an der Seilbahn „Flying Fox“ über den Bistrobereich schweben. Kleinere Klettermaxe dürfen sich stattdessen an den Kletterwänden austoben - die Bahnen dort bieten steigende Schwierigkeiten.

Für Prinzen und Prinzessinnen steht ein Thron im Schloss Drachlingen. Hinter den weißen Mauern wartet neben der einen oder anderen Überraschung ein Bastelangebot für kreative Kids. Auch am und mit Wasser spielen können die jungen Besucher. Spannende Entdeckungen und lehrreiche Erfahrungen sind im Wissens-Center Programm. Hier wird, schwups, die kleine Schwester zur großen oder der Partner zum Alter ego (anderem Ich). Denn wie so oft ist auch hier vieles eine Frage des Blickwinkels.

Wer alles ergründen will, muss sich ranhalten

Gefühlt reicht ein Tag kaum aus, um alles gründlich zu testen - zumal die Halle werktags erst um 12.00 Uhr öffnet, wochenends und feiertags um 10.00 Uhr. Die Eltern können sich im Bistrobereich ein Plätzchen suchen und dort die Seele baumeln lassen. Verzehrzwang gibt es nicht, die Preise für Getränke liegen um die 2,50 Euro für ein Wasser. Der halbe Liter Apfelschorle kostet rund 3,00 Euro, der halbe Liter Pils zirka 4,00 Euro. Auch ein paar einfache Gerichte wie Pasta, Pizza, Asiatisches, Burger und Crêpes sind zu haben, wenn der Hunger kommt.

Anders als bei vielen kleineren Indoorspielplätzen geht der Eintritt im Sensapolis schon deutlich mehr ins Geld. Kinder und Erwachsene zahlen je 20,50 Euro, das Familien Ticket (Eltern und zwei eigene Kinder) kostet 68,00 Euro. Umverteilt auf Verweildauer und Spaßfaktor rechnet sich der Besuch aber schon. Und späte Vögel können sparen: Sie zahlen von 16.30 Uhr bis zur Schließung um 19.30 Uhr nur elf Euro. Der Zugang der Einrichtung an der Melli-Beese-Str. 1 in Sindelfingen ist rollstuhlgerecht, Hunde sind nicht zugelassen. Parkplätze gibt es reichlich, und zudem ist die Halle von der S-Bahn-Haltestelle Böblingen zu Fuß (zwei Kilometer) zu erreichen. Mehr Informationen unter www.sensapolis.de. Klicken Sie sich durch weitere Tipps in unserer Bildergalerie.