Freiklettern an Yosemite-Felswand In acht Tagen die Dawn Wall hoch

Von red/AP 23. November 2016 - 10:53 Uhr

Der 23-jährige Tscheche Adam Ondra hat die Dawn Wall des berühmten El Capitan im Yosemite National Park in Rekordzeit erklettert – ohne besondere Hilfsmittel. Zwei US-Kletterer benötigten dafür 19 Tage.





Fresno - Der Tscheche Adam Ondra hat ohne besondere Hilfsmittel eine der schwierigsten Felswände der Welt erklommen und damit einen Rekord aufgestellt. Der 23-Jährige schloss am Montag den erst zweiten Aufstieg eines Freikletterers an der sogenannten Dawn Wall des berühmten El Capitan im Yosemite National Park in Kalifornien ab, wie ein Sprecher am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. Ondra brauchte für die rund 900 Meter hohe Wand acht Tage. Vor knapp zwei Jahren hatten die US-Kletterer Tommy Caldwell und Kevin Jorgeson als erste die Kletterroute geschafft. Dazu benötigten sie 19 Tage.

Im Gegensatz zu traditionellen Kletterern, die auf aufwendigere Ausrüstung angewiesen sind, nutzen Freikletterer nur ihre Körperkraft und ihre Fähigkeit, besondere Felsenteile zu ergreifen. Seile und Klettergurte verwenden sie nur für die Sicherheit, falls sie stürzen.

Ondra schloss die Kletteraktion bei seinem ersten Besuch im Yosemite Valley ab. Der Tscheche war Mitte Oktober dort eingetroffen. Mit dem offiziellen Klettern fing er dann am 14. November an.

Der Yosemite National Park ist für seine grandiosen Aussichten, gigantischen Sequoia-Bäume und unberührten Wiesen berühmt. Er ist auch dafür bekannt, waghalsige Abenteurer aus aller Welt anzuziehen.