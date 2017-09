Freikirche in Scala Ludwigsburg Gottesdienst als Multimediashow

Von Ludwig Laibacher 14. September 2017 - 16:33 Uhr

Viel Technik und viel Show: ein Gottesdienst der Freikirche ICF Foto: privat

Das Scala wird Kirche: Die International Christian Fellowship (IWF) will sich in Ludwigsburg etablieren und mit moderner Präsentation punkten. Kritiker monieren, die Inhalte seien alles andere als modern.

Ludwigsburg - Sie predigen den christlichen Glauben, stellen aber das Miteinander über jedes religiöse Dogma; sie berufen sich auf die Texte der Bibel, präsentieren ihre Botschaft jedoch gern multimedial: Die International Christian Fellowship (ICF) reklamiert für sich „am Puls der Zeit“ zu sein. Kritiker sagen, beim ICF seien zwar die Formen modern, aber nicht die Inhalte. Künftig will die Freikirche auch in Ludwigsburg immer sonntags einen Gottesdienst veranstalten. An diesem Freitag, 15. September 2017, um 19 Uhr lädt sie zu einem „Grand Opening“ in das Scala ein.

Zu den Markenzeichen der ICF gehört neben dem Einsatz von Pop- und Rockmusik der starke Gebrauch von Anglizismen und Fremdwörtern. So nennt die religiöse Gemeinschaft ihre Gottesdienste lieber Vision Sundays und die Treffen in kleiner Runde Smallgroup-Kontakte. Statt Predigt heißt es Input und statt von Leidenschaft spricht man gerne von Heartbeat.

Alter Wein in neuen Schläuchen?

Die Christian International Fellowship zähle zur evangelikal-charismatischen Bewegung, sagt Annette Kick, die Weltanschauungsbeauftragte der Evangelischen Landeskirche in Stuttgart. Sie gehöre zu den Freikirchen, die sich vor allem um die Gunst der jüngeren Generation bemühten. Die ICF-Pastoren Aaron Schüler (44) und Jürgen Bauer (40), die das neue Team in Ludwigsburg leiten werden, räumen ein, dass die meisten Mitglieder junge Erwachsene seien. „Aber wir haben immer auch Ältere im Blick“, ergänzt Bauer. „Unser Motto heißt: Kirche neu erleben.“ Wer sich damit angesprochen fühle, sei willkommen.

Sie seien beide protestantisch erzogen worden, sagen Bauer und Schüler. Auch heute sähen sie sich nicht als Gegner der institutionalisierten Kirchen. „Wir sehen uns als eine Ergänzung an“, sagt Schüler. Als Jugendliche hätten beide das Gefühl gehabt, sich nicht wirklich zugehörig fühlen zu können. Später habe ihn jedoch ein Gotteserlebnis zum Glauben geführt, sagt Bauer. Ihn habe eine lebendige und überraschend große Kirchengemeinde überzeugt, als er ein paar Jahre in Kanada lebte, sagt Schüler. Beide fanden daraufhin zunächst eine neue spirituelle Heimat in der Venue Church in Ludwigsburg. Als es da „aus persönlichen Gründen“ (Schüler) knirschte, entdeckten sie die ICF für sich – und zwar deren Ableger in Karlsruhe, dem sie sich auch weiterhin verpflichtet fühlen.

Ursprünglich komme die ICF aus der Schweiz, sagt Annette Kick. „Zu den selbsterklärten Zielen der Gemeinschaft gehört es, den Graben zwischen der biblischen und der heutigen Zeit zu überwinden.“ Darum agiere diese Kirche auch sehr eventmäßig und mit modernster Technik. Die Weltanschauungsbeauftragte gibt dabei zu bedenken: „Die Form ist zwar modern, die Inhalte aber sind antimodern.“ Beispiele dafür seien enge Moralvorstellungen oder die Haltung zur Homosexualität.

Gegen Homo-Ehe

Gleichgeschlechtliche Menschen seien willkommen, sagen die ICF-Pastoren: „Gott liebt jeden Menschen.“ Eine Trauung von homosexuellen Paaren aber sei unvorstellbar. Die Bibel sage, dass es die Ehe nur für Mann und Frau geben könne. Im Übrigen berufen sich die beiden Pastoren auf das apostolische Glaubensbekenntnis. „Wir weichen nicht von der protestantischen Lehre ab“, sagt Bauer und stimmt ein Loblied auf Martin Luther an: „So wie er dem Volk aufs Maul geschaut hat, wollen wir das auch tun.“ Schüler dagegen nennt den Papst als großes Vorbild: Er bewundere den Kampf, den Franziskus gegen die Verkrustungen der katholischen Kirche führe.