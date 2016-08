Freiburg Mann zielt mit Maschinenpistole auf Kindergeburtstag

Von red/dpa/lsw 29. August 2016 - 10:17 Uhr

Ein Mann wurde in Freiburg durch den Lärm eines Kindergeburtstags so sehr gestört, dass er mit einer unbrauchbar gemachten Maschinenpistole auf die Gruppe gezielt haben soll.Foto: dpa-Zentralbild

Durch Geräusche eines Kindergeburtstages in Rage versetzt, hat ein Mann in Freiburg eine Maschinenpistole aus dem Fenster gehalten und auf die feiernde Gruppe gezielt.

Freiburg - Polizisten nahmen den betrunkenen Mann in Freiburg am Samstag in Gewahrsam, wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte. In dessen Wohnung fanden Beamte tatsächlich eine unbrauchbar gemachte Maschinenpistole.

Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung

Diese Maschinenpistole soll der Mann aufgrund der Lautstärke auf dem Kindergeburtstag verärgert aus dem Fenster gehalten und auf die Gruppe gezielt haben. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.