Freiburg Mann schüttet Richter Benzin ins Gesicht

Von red/dpa 14. September 2016 - 17:23 Uhr

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der einen Richter in Freiburg angegriffen hatte.Foto: dpa

Ein 42-Jähriger hat einem Richter in Freiburg einen Becher Benzin ins Gesicht geschüttet. Offenbar hatte er sich über eine Entscheidung geärgert.

Freiburg - Offenbar aus Wut über eine Entscheidung eines Richters hat ein 42-Jähriger in Freiburg diesem einen Becher Benzin ins Gesicht geschüttet. Der Richter erlitt durch die Attacke am Montagnachmittag mitten in der Stadt eine Augenreizung. Der Angreifer wurde festgenommen.

Laut Staatsanwaltschaft war der Richter an einer Entscheidung beteiligt, die den Angreifer betraf. Worum es ging, teilte die Behörde nicht mit. Gegen den schon in der Vergangenheit mehrfach polizeilich aufgefallenen 42-Jährigen wurde Haftbefehl wegen Körperverletzung und Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz erlassen.