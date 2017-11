Freiburg Katze tagelang in Bahnhofsschließfach eingesperrt

Von red/dpa 16. November 2017 - 13:18 Uhr

Die Bundespolizei hat in Freiburg eine offenbar seit Tagen in einem Schließfach eingesperrte Katze befreit. Foto: dpa

Offenbar seit Tagen ist im Freiburger Bahnhof eine Katze in einem Schließfach eingesperrt gewesen. Die Bundespolizei hat sie befreit – und auch die Besitzerin ermittelt.

Freiburg - Bundespolizisten haben eine offenbar tagelang eingesperrte Katze aus einem Bahnhofsschließfach in Freiburg befreit. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war das Fach laut elektronischer Anzeige seit einer Woche nicht geöffnet worden. Ein Zugreisender hatte am Mittwoch Katzenlaute aus dem Schließfach gehört und daraufhin die Polizei informiert. Die befreite das Tier und brachte es in ein Tierheim.

Mehr zum Thema

Durch den Hinweis einer Bahnhofs-Mitarbeiterin gelang es, die Besitzerin zu ermitteln. Die laut Polizei verwirrte Frau hatte aber keine Einsicht, dass man ein Lebewesen nicht in ein Schließfach sperren darf. Die 54-Jährige muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verantworten. Eine weitere Haltung von Tieren wurde ihr untersagt.