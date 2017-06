Freiburg 15-Jähriger für drei Raubüberfälle verantwortlich

Von red/dpa 09. Juni 2017 - 12:47 Uhr

Ein 15-Jähriger soll Raubüberfälle in Freiburg begangen haben.Foto: dpa-Zentralbild

Was geht in diesem Jugendlichen vor? Ein 15-Jähriger soll gleich für drei Raubüberfälle auf Lebensmittelmärkte in Freiburg verantwortlich sein. Die Hintergründe.

Freiburg - Ein 15-Jähriger soll gleich für drei Raubüberfälle auf Lebensmittelmärkte in Freiburg verantwortlich sein. Das habe er bei einer Befragung gestanden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Am Mittwochabend war er bei seinem dritten Überfall geschnappt worden. Er hatte die Kassiererin und zwei Kunden mit einer Soft-Air-Pistole bedroht und Bargeld verlangt.

Ein dritter Kunde griff daraufhin ein, entwaffnete ihn und hielt ihn mit anderen Passanten bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Alle drei Taten hat der 15-Jährige den Angaben zufolge im Juni begangen. Bei den ersten beiden Überfällen erbeutete er demnach kleine Geldbeträge. Das Amtsgericht erließ Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft an.