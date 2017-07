Freiberg im Kreis Ludwigsburg Mann greift Gruppe mit Teppichmesser an

Von red/sada 31. Juli 2017 - 12:54 Uhr

Der 27-Jährige soll bei dem Vorfall in Freiberg unter dem Einfluss von Alkohol und Medikamenten gestanden haben (Symbolbild). Foto: dpa

Laut schreiend ist ein 27-Jähriger bewaffnet auf eine Gruppe zugerannt. Danach hat er im Gerangel zwei junge Männer verletzt. Jetzt sitzt er wegen gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft.

Freiberg - Mit einem Teppichmesser bewaffnet soll ein 27-Jähriger laut schreiend auf eine Gruppe junger Männer losgerannt sein, die sich am Donnerstagabend gegen 18.40 Uhr auf einem Schulhof in Freiberg (Kreis Ludwigsburg) in der Württemberg Straße aufgehalten hat.

Wie die Polizei berichtet, beleidigte er dann einen 23-Jährigen und bedrohte ihn mit dem Messer. Im darauffolgenden Gerangel auf einem Parkdeck verletzte der 27-Jährige den 23-Jährigen und dessen Bekannten leicht. Danach gelang dem Angreifer die Flucht. Die Polizei kennt den 27-Jährigen bereits und vermutet, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Medikamenten stand.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurde die Tatwaffe nicht gefunden

Der Angreifer stellte sich kurze Zeit später in Begleitung eines Angehörigen bei einem Polizeirevier und wurde vorläufig festgenommen. Ihm wurde Blut abgenommen. Eine Durchsuchung seiner Wohnung nach der Tatwaffe verlief ohne Ergebnis. Am Freitag wurde er dem Haftrichter vorgeführt, der den 27-Jährigen in eine Gefängnis einwies.

Der Polizeiposten Freiberg am Neckar bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 07141/64378-0 zu melden.