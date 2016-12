Freiberg am Neckar Verwirrter Anrufer löst SEK-Einsatz aus

Von red 09. Dezember 2016 - 10:43 Uhr

Ein 49-Jähriger löst mit seinem Anruf bei der Polizei in Freiberg am Neckar einen Großeinsatz aus. Er meldet, dass in einem Mehrfamilienhaus ein Mann um sich schießt und einen Anwohner getötet habe.





Freiberg am Neckar - Ein offensichtlich geistig verwirrter Mann hat am Freitagmorgen mit einem Anruf für einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften in Freiberg am Neckar gesorgt.

Wie die Polizei berichtet, meldete der 49-Jährige um kurz nach sieben Uhr einen bewaffneten Täter in einem Mehrfamilienhaus in der Graf-Adelmann-Straße in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg), der dort einen Anwohner erschossen habe und sich weiterhin im Gebäude befinde.

Keine Gefahr für die Anwohner

Die Polizei sperrte umgehend die Gegend um das Wohnhaus ab und das betreffende Gebäude wurde im Anschluss von einem Einsatzkommando durchsucht. Die Einsatzkräfte fanden keinerlei Hinweise auf eine strafbare Handlung und auch das angebliche Opfer war wohlauf. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Anwohner.

Der 49-Jährige wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen.