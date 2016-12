Freiberg am Neckar Transporter brennt aus

Von Ludwig Laibacher 20. Dezember 2016 - 09:01 Uhr

Auf der Straße bei Freiberg am Neckar ist ein Transporter in Brand geraten.Foto: 7aktuell.de/Karsten Schmalz

Glück im Unglück: Der Fahrer eines Transporters hat sein brennendes Fahrzeug gerade noch auf einem Radweg bei Freiberg am Neckar abstellen können. Dort ist es ausgebrannt.

Freiberg am Neckar - Am Montag um 20.45 Uhr ist das Fahrzeug eines 33 Jahre alten Mannes in Brand geraten. Weil er geistesgegenwärtig reagiert hat, blieb er unverletzt. Der Mann war mit seinem Transporter auf der Landesstraße zwischen Freiberg am Neckar und Pleidelsheim unterwegs, als er bemerkte, dass Rauch aus dem Motor aufstieg. Er fuhr sofort von der Straße ab auf einen parallel dazu verlaufenden Radweg und stieg aus. Der Wagen ging in Flammen auf. Die Freiwillige Feuerwehr von Freiberg und Benningen rückte mit fünf Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften an. Die Flammen waren kurz nach 21 Uhr gelöscht. Über den Sachschaden ist noch nichts bekannt, die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus.