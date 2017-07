Freiberg am Neckar Rauchender Tanklastwagen auf der A81

Von ps 07. Juli 2017 - 12:59 Uhr

Die Feuerwehren aus Ludwigsburg und Freiberg am Neckar müssen zu einem Einsatz auf die A 81 bei Freiberg am Neckar ausrücken. Foto: dpa (Symbolbild)

Ein mit 35.000 Litern Kraftstoff beladener Tanklastzug auf der A81 bei Freiberg am Neckar löst am Freitagmorgen einen Einsatz der Feuerwehr aus. Der Fahrer hatte Rauch bemerkt und einen Reifenbrand gemeldet.

Freiberg am Neckar - Mit 35 Einsatzkräften ist am Freitagmorgen die Feuerwehr zu einem Einsatz auf die A81 bei Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ausgerückt.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei mitteilt, meldete der Fahrer eines mit 35.000 Litern Kraftstoff beladenen Tanklastzuges gegen 6.50 Uhr einen Reifenbrand. Sein Lkw hatte er auf der rechten Spur in Richtung Heilbronn abgestellt. Wie sich herausstellte, war es nicht zu einem offenen Brand, sondern vermutlich aufgrund eines technischen Defekts zu starker Rauchentwicklung an der Hinterachse des Lkw gekommen. Die Feuerwehr kühlte die Achse mit Wasser. Der Lkw wurde abgeschleppt. Während der Arbeiten war die rechte Spur gesperrt und es bildete sich ein Rückstau von etwa sechs Kilometern.