Bilanz Rekordtag in Stuttgarter Freibädern

Von Saskia Drechsel 12. Juni 2017 - 17:38 Uhr

Abkühlung ist Pflicht: In diesen Pfingstferien ist endlich mal wieder Freibad-Wetter! Foto: Lichtgut / Oliver Willikonsky

Die Hitze hat die Menschen in die Freibäder der Stadt getrieben, allein 5 018 kamen am Sonntag nach Möhringen – dem bisherigen Rekordtag des Jahres. Absolute Besucherrekorde sind aber noch weit entfernt, in der Vergangenheit wurden die Zahlen schon weit übertroffen.

Stuttgart - Lange Schlangen bei brütender Hitze und strahlendem Sonnenschein. Ob vor der Freibadkasse oder an der Imbisstheke, am Sonntag war der Andrang in Stuttgarts Freibädern hoch. Nichts Ungewöhnliches bei Traumwetter am Wochenende, weiß Regina Schreiber, Betriebsleiterin des Möhringer Freibads.

Die Liegewiese voller Handtücher, im Becken wimmelt es von Besuchern, die sich bei den knapp 30 Grad warmen Temperaturen abkühlen wollen. Genau 5 018 Besucher wanderten am Sonntag ins Möhringer Freibad, ein neuer Rekord in diesem Jahr! Allerdings war es bisher auch erst der zweite sonnige und warme Wochenendtag. An diesem Tag zog es 27 085 Badegäste in die fünf Stuttgarter Freibäder – damit wurde der ­Rekord vom 28. Mai mit 28 248 Badegästen knapp verpasst. In diesen Pfingstferien verzeichnen die Bäderbetriebe dennoch einen deutlich höheren Ansturm im Vergleich zum selben Zeitraum im Vorjahr. Das mag aber vor allem daran liegen, dass die Temperaturen Anfang Juni 2016 kaum die 25 Grad knackten. „Voll wird es, wenn die Leute frei haben und die Sonne scheint, das ist eine ganz einfache Rechnung“, sagt Schreiber. Vom Rekord ist man in Möhringen jedenfalls noch weit entfernt – im Hitze-Sommer von 2003 lag der Tageshöchstwert bei rund 8 000 Besuchern. „Ideal ist es, wenn zwei, drei ­Tage vorher die Sonne knallt und dann ­endlich Wochenende ist. Wir versuchen Jahr für Jahr an 2003 ­ranzukommen, aber das Wetter macht uns immer wieder einen Strich durch die Rechnung.“

550 Portionen Currywurst gingen über die Theke

Über ein volles Haus am Sonntag freute sich Alexander Apel, stellvertretender Betriebsleiter der Möhringer Freibadgastronomie. „Im letzten August standen die Leute bis hinter dem Sprungbrett an, um an ein Bier zu kommen, so schlimm war es aber am Wochenende nicht.“ Dennoch ist Apel zufrieden: „Wir haben am Sonntag richtig Gas gegeben. Unsere Currywurst mit Pommes ist gerade das Non-Plus-Ultra. Das liegt sicherlich an unserer Currysauce.“ 550 Portionen gingen allein am Sonntag über die Theke.

Beliebt bei den jüngeren Badegästen ist die Kinderpommes. Die halbe Portion gibt es für zwei Euro, mit dabei für die ausgewogene Ernährung: Ein Apfel. Voll im Kommen ist auf ein Neues der Flutschfinger. Seit den 1970er Jahren ist die Wassereissorte auf dem Markt und erlebt, zumindest im Möhringer Freibad einen zweiten Frühling. „Der Flutschfinger ist der Renner und jeden Tag ausverkauft“, sagt Apel, über das Lieblingseis der Freibadbesucher, das allein am Sonntag siebenhundert Mal verspeist wurde.