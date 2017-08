Freibadrutsche auf Ebay Münsingen gibt die Rutsche nach Bayern ab

Von red/dpa 08. August 2017 - 18:58 Uhr

Zunächst hatten sich 80 Interessenten gemeldet, jedoch nur 13 gaben ein ernsthaftes Angebot für die Freibadrutsche aus Münsingen ab. Die Rutsche geht nun nach Bayern – für deutlich mehr als 200 Euro.





Münsingen - Die Stadt Münsingen (Kreis Reutlingen) hat in einer ungewöhnlichen Auktion ihre Freibadrutsche an ein Seminarzentrum in Bayern verkauft. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, er liege aber deutlich über dem Anfangsgebot von 200 Euro, hieß es. Die Stadt hat die 60 Meter lange, gewundene gelbe Wasserrutsche im Internet angeboten, weil sie ab Herbst einer Schwimmbadsanierung im Weg steht. Einzige Bedingung: Sie muss vom Käufer abgebaut und abtransportiert werden.

Nachdem sich mehr als 80 Interessenten gemeldet hatten, gaben nur 13 von ihnen laut Stadtverwaltung ein ernsthaftes Angebot ab. Den Zuschlag erhielt das Seminarzentrum Gut Helmeringen im bayerischen Lauingen an der Donau. Das Team des Zentrums freue sich auf die Rutsche, sagte Rebecca Hummel von der Münsinger Stadtverwaltung am Dienstagnachmittag. Der fünfeinhalb Meter hohe Wasserspaß ist 20 Jahre alt und hat jetzt einen Alterssitz sicher. Solange die Sommerferien dauern, bleibt die alte Rutsche aber noch in Münsingen in Betrieb.