Freche Werbung aus Calw „Andere haben Feinstaub... Wir haben den Schwarzwald!“

Sicherheit im Südwesten Strobl schließt Anti-Kriminalitätspakt mit Georgien

Von red/dpa/lsw 31. August 2016 - 12:27 Uhr

Nach einem starken Anstieg der Zahl georgischer Tatverdächtiger in Baden-Württemberg will die Polizei in beiden Ländern enger zusammenarbeiten. Ziel des Abkommens: gezielter gegen Einbrecherbanden und organisierte Kriminalität vorgehen.