Frau aus dem Raum Stuttgart Polizei sucht nach diesem mutmaßlichen Vergewaltiger

Von red/dpa 04. April 2017 - 17:29 Uhr

Mit diesem Phantombild jagt die Polizei den Bonner Camping-VergewaltigerFoto: Polizei Bonn

Ein Paar aus dem Raum Stuttgart will in der idyllisch gelegenen Siegaue bei Bonn zelten. Aber die Nacht wird zum Horror: Ein Unbekannter vergewaltigt die Frau. Die Polizei sucht mit diesem Phantombild nach dem Täter.

Stuttgart/Troisdorf - Nach der Vergewaltigung einer jungen Camperin aus dem Stuttgarter Raum am Wochenende in Troisdorf (NRW) schließt die Polizei nicht aus, dass der gesuchte Täter zuvor schon einmal zugeschlagen hat. „Wir gehen davon aus, dass der Täter so wie er agiert hat, möglicherweise schon einmal aktiv gewesen ist“, sagte Bonns Polizeisprecher Robert Scholten am Dienstag. Deshalb würden die Merkmale des Täters polizeiintern abgeglichen. „Wir hoffen, dass ein Kollege den Mann kennt.“

Der gesuchte Mann hatte am Wochenende nach Polizeiangaben in den Siegauen bei Bonn eine 23 Jahre alte Camperin und ihren Freund aus dem Raum Stuttgart überfallen und die Frau vergewaltigt. Seine beiden Opfer bedrohte der unbekannte Täter dabei mit einer Art Machete. Bislang fehlt den Ermittlern eine heiße Spur. Nach Angaben Scholtens gehen die Beamten derzeit rund 60 Hinweisen nach.

Die Polzei hat auf der Grundlage von Zeugenangaben erstellten Spezialisten des Landeskriminalamtes NRW ein Phantombild des Tatverdächtigen, zu dem zusätzlich folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen: Der Mann soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Er soll 1,80 groß sein, dunkelhäutig und eine schmale Statur haben. Er sprach „gebrochenes Englisch und führte den Angaben zufolge ein größeres Messer (ähnlich einer Machete) bei sich.

Mögliche Zeugen, die Angaben zur Identität des auf dem gezeigten Phantombild dargestellten Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 - 150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.