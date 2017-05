Franzosen in Stuttgart „Bei der Stichwahl gilt’s“

Von Petra Mostbacher-Dix 07. Mai 2017 - 16:16 Uhr

Foto: Peter-Michael Petsch

Im französischen Generalskonsulat haben die im Land lebenden Franzosen ihr Staatsoberhaupt gewählt: In der Stichwahl trat Emmanuel Macron gegen Marine Le Pen an.

Stuttgart - Schirme stapeln sich im Vorraum. „Die können sie nicht mitnehmen“, sagt ein Wachmann freundlich, die Tasche einer Seniorin kontrollierend. Vor dem französischen Generalkonsulat in Stuttgart beobachten Polizisten das Geschehen, strategisch platziert an Ein- und Ausgängen sowie den Kreuzungspunkten des Berliner Platzes zwischen mobilen Betonschutzwänden und Absperrungen. „Gut, dieser Schutz“, kommentiert eine Frau und blickt in die Konsulatsfenster. Dahinter ist die Wahl des französischen Präsidenten in Phase zwei.

Um das Amt konkurriert in der Stichwahl der Sozialliberale Emmanuel Macron, Ex-Wirtschaftsminister unter François Hollande und Gründer der Partei „En Marche“, mit Marine Le Pen, Chefin des rechtspopulistischen Front National. Die 17.430 wahlberechtigten Franzosen in Baden-Württemberg können in Karlsruhe, Freiburg, Tübingen und eben im Generalkonsulat Stuttgart abstimmen. „Just ist es ruhig“, murmelt der Wachmann. „Als wir um acht Uhr öffneten, war die Schlange enorm.“

Manche sind 70 Kilometer angefahren. Eine Frau hofft, dass mehr ihrer Landsleute zur Wahl gehen als im ersten Durchgang. Da seien es nur knapp die Hälfte der Franzosen im Ländle gewesen: „Le Pen geht gar nicht! Sie will Grenzen dicht machen, raus aus dem Euro, ist fremdenfeindlich. Und sie sagt nicht, dass die Attentäter aus Frankreich kamen.“

So sieht das auch eine andere. „Bei der ersten Wahl war ich nicht da, aber bei der Stichwahl gilt’s.“ Auslandsfranzosen hätten größtes Interesse daran, dass Frankreich EU-Land bleibe.

Schon beim ersten Wahlgang bekam Macron im Südwesten knapp 57 Prozent der gültigen Stimmen, Le Pen rund vier Prozent. Und obschon wenige glühende Macron-Fans sind, so geht es allen darum, ihre Stimme gegen Rechts und für die Demokratie zu erheben, sie zu verteidigen. „Mit Le Pen wird kein einziger Stahlarbeiter seinen Arbeitsplatz bekommen“, so ein Mann. „Die Probleme der Welt und Europas müssen wir gemeinsam in der EU lösen.“ Einer regt sich auf, dass Le Pen morgens noch unerlaubt Mails an Auslandsfranzosen verschickt habe, obwohl der Wahlkampf offiziell geschlossen sei. „Ich habe nicht in meine Mails geschaut“, entgegnet eine Mitzwanzigerin und erklärt, dass die Jugendlichen gewohnt seien, in anderen EU-Ländern zu leben und zu arbeiten, Grenzen nicht akzeptieren würden. „Unverständlich, dass so viele Türken, die in Stuttgart gut leben, für Erdogan gestimmt haben.“