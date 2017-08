Frankfurter Flughafen Mann schluckt ein Kilo Heroin

Von red/dpa 25. August 2017 - 11:43 Uhr

Ein Drogenschmuggler ist am Frankfurter Flughafen mit einem Kilo Heroin im Magen aufgeflognen . Foto: dpa-Zentralbild

Ein Drogenkurier, der vom Frankfurter Flughafen aus nach Spanien fliegen wollte, ist dem Zoll ins Netz gegangen. Die Beamten fanden ein Kilo Heroin im Magen des Mannes.

Frankfurt/Main - Vor einem geplanten Flug nach Spanien hat ein Drogenschmuggler ein Kilogramm Heroin geschluckt. Dem Zoll am Flughafen Frankfurt fiel der 49-jährige Nigerianer auf - er sitzt nun in Untersuchungshaft, wie das Hauptzollamt am Freitag mitteilte. Der Mann war zuvor aus Kenia kommend in Frankfurt gelandet.

Schmuggel im Magen ist lebensgefährlich

Das Heroin wurde schon am 6. August in einem Krankenhaus im Bauch des Nigerianers entdeckt. Ein Drogenschnelltest hatte positiv auf Opiate reagiert. Das Rauschgift befand sich in 84 sogenannten Fingerlingen. „Würde eines dieser Behältnisse platzen, ist dies lebensbedrohlich“, teilte eine Sprecherin mit.

Mehr als fünf Tonnen Rauschgift sichergestellt

Am Flughafen Frankfurt wurden nach Angaben des Hauptzollamtes im vergangenen Jahr rund 5296 Kilogramm Rauschgift sichergestellt. 34 Drogenkuriere seien festgenommen worden - unter ihnen neun Personen, die Rauschgift im Körper transportiert hatten.