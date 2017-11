Frank Zander Schock-Diagnose Krebs

Von (hom/spot) 29. November 2017 - 10:25 Uhr

Frank Zander will alle Männer zur Vorsorgeuntersuchung ermutigen Foto: imago/POP-EYE

Beim Berliner Urgestein Frank Zander ist Prostata-Krebs festgestellt worden. Mit seiner Erkrankung geht er ganz offen um - und das hat einen guten Grund!

Als Frank Zander (75, "Best of Wahnsinn") vor einigen Tagen einen Auftritt "wegen Krankheit" absagen musste, wurden schnell Gerüchte laut, er sei an Krebs erkrankt. Nun bestätigte er diese schlimme Diagnose der "Bild"-Zeitung. "Bei mir wurde Prostata-Krebs entdeckt", so der 75-jährige Berliner. Bereits vergangene Woche sei er in einem Krankenhaus in der Hauptstadt vom "besten Professor" operiert worden. Der Tumor konnte entfernt werden. Zander selbst sagt, dass der Krebs nicht gestreut habe, "es ist alles in Ordnung".

Nur ein paar Tage nach der OP sei er wieder entlassen worden. In der Zwischenzeit stand er sogar schon wieder vor der Kamera. Auch seine Herzensangelegenheit, die Weihnachtsfeier für Obdachlose, wird es im Dezember wieder mit ihm geben. Und seinen Humor hat er auch nicht verloren. So ein Eingriff sei "wie Mandeln rausnehmen". Nur könne er jetzt "keine Kinder mehr machen, sonst ist alles ganz normal", erklärt Zander.

So offen über seine Erkrankung zu sprechen, war für Zander wichtig. Immerhin habe er "eine gewisse Vorbild-Wirkung". Deshalb rät er in der "Bild" allen Männern: "Geht zum Arzt, macht die Vorsorgeuntersuchung! Seid nicht feige."