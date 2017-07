Fragen und Antworten zum Auto-Kartell Fahrverbote erhöhen Kartell-Schaden

Von Markus Grabitz 24. Juli 2017 - 18:39 Uhr

Die deutschen Autobauer sollen sich über Jahre hinweg abgesprochen haben. Was ist dran an den Vorwürfen? Foto: dpa

Noch sind es nur Vorwürfe – fest steht aber: Die Milliarden, die für die deutschen Autobauer beim Kartellverfahren auf den Spiel stehen, sind noch nicht einmal das Schlimmste. Auch die deutsche Politik, die die Branche bisher nach Kräften fördert, steht gewaltig unter Druck.

Stuttgart - Die Kartellvorwürfe gegen deutsche Autohersteller wiegen schwer. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema zusammengestellt.

Welche politischen Folgen haben die Kartellvorwürfe gegen deutsche Autohersteller?

Schon bisher hatte die EU-Kommission den Eindruck, dass die Bundesregierung im Zweifel mit der deutschen Autoindustrie paktiert. Die neuen Vorwürfe, wonach sich die deutschen Hersteller Daimler, BMW, VW, Audi und Porsche 20 Jahre lang über Technologien, Kosten und nicht zuletzt über die Abgasreinigung abgesprochen haben, führten in der EU-Kommission zu einer gereizten Stimmung. Zwei Jahre nach Beginn des Dieselskandals, sagte ein Kommissionssprecher, sei es nun wichtig, dass alle, also die Regierungen, Verbraucher und die Industrie, „endlich“ ihren Job erledigten. Auch EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska verliert zunehmend die Geduld mit der deutschen Schlüsselindustrie.

Wann wird man wissen, was an den Vorwürfen dran ist?

Die Ermittlungen der der EU-Beamten sind erfahrungsgemäß langwierig. Da ist zum Beispiel das Lkw-Kartell, in dem so ziemlich alle namhaften Hersteller von schweren Lastwagen 14 Jahre lang rechtswidrig Preise abgesprochen haben. In diesem Fall vergingen fünfeinhalb Jahre, nachdem eine Selbstanzeige von MAN einging, bis EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager schließlich im letzten Sommer eine Rekordgeldbuße von knapp drei Milliarden Euro gegen die Drahtzieher verhängte.

Ist jede Absprache zwischen Unternehmen ein Kartell?

Zwischen Mitarbeitern von Unternehmen gibt es jeden Tag vielfältige Kontakte – bei Fachtagungen ebenso wie bei Seminaren oder Verbandsveranstaltungen. Der Austausch ist dann erlaubt, wenn er nicht dazu führt, dass der Wettbewerb beschränkt wird. Die gemeinsame Entwicklung neuer Fahrzeugkomponenten, wie sie Daimler und Renault vor Jahren vereinbart haben, ist aus dieser Sicht unproblematisch, wenn bestimmte EU-Regelungen eingehalten werden – sie führt dazu, dass neue Produkte auf den Markt kommen und der Wettbewerb eher noch intensiviert wird.

Können auch Absprachen über neue Technologien illegal sein?

Höchst riskant wird es, wenn sich Konkurrenten zugleich darauf verständigen, bestimmte Technologien nicht weiterzuverfolgen, sagt Harro Wilde, Kartellrechtsexperte der Stuttgarter Anwaltskanzlei Thümmel, Schütze & Partner. „In diesem Fall beschränken die beteiligten Unternehmen den Wettbewerb unter sich und reduzieren den Wettbewerbsdruck auf Mitbewerber.“ Besonders brisant sind jegliche Absprachen über Preise. Dabei sind die Regeln sehr weitreichend. Wilde erinnert sich an eine schriftliche Forderung eines Automobilherstellers an Zulieferer, die Preise um fünf Prozent zu senken. Bei einem Treffen dieser Zulieferer wurde dieser Brief herumgereicht, und die Zulieferer waren sich in ihrer Empörung einig: „Nein, so nicht.“ Das hätte bereits für ein sattes Bußgeld gereicht.

Wie sieht die Autobranche selbst die aktuellen Ereignisse?

Der Verband der deutschen Automobilindustrie (VDA) warnt vor einer Vorverurteilung, erklärt aber auch, dass schon das Ausnutzen von Grauzonen „inakzeptabel“ wäre. Allerdings seien Standardisierungs- und Normierungsaktivitäten pauschal „weder schädlich noch illegal“.

Wie können geheime Absprachen überhaupt auffliegen?

Weil es sowohl im deutschen als auch im europäischen Kartellrecht eine Kronzeugenregelung gibt, kommt der erste Kartellbruder, der die Behörden informiert, ohne Sanktionen davon und erspart sich damit die Bezahlung zuweilen sehr hoher Bußgelder. Alle weiteren beteiligten Unternehmen, die wertvolle Hinweise geben, dürfen damit rechnen, dass ihnen die Buße maximal zur Hälfte erlassen wird. Daher kommt es in der Praxis immer wieder dazu, dass sich Kartellsünder einen regelrechten Wettlauf liefern, wer sich zuerst offenbart.

Wie hoch sind die Geldbußen?

Verstöße im Zusammenhang mit hohen Umsätzen und über einen langen Zeitraum werden als besonders gravierend angesehen. In der Regel betragen die von der Europäischen Kommission verhängten Bußgelder – die Bemessung der Bußgelder in Deutschland erfolgt nach ähnlichen Regeln – zwischen 10 und 30 Prozent des „tatbezogenen Umsatzes“. Bei einem Autohersteller kann hier der Umsatz seiner gesamten Autosparte die Messlatte sein, wobei Zu- und Abschläge möglich sind. Für jedes Jahr, in dem das Kartell bestanden hat, wird das Bußgeld neu berechnet. Allerdings gibt es hier eine Obergrenze von zehn Prozent eines Jahresumsatzes des gesamten Unternehmens. Daimler erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von 153 Milliarden Euro. Da die Pkw-Sparte, um die es bei dem neuen Kartell gehen soll, deutlich größer ist als die Lkw-Sparte, könnte auch die Strafe höher ausfallen als bei den Wettbewerbsverstößen der Lastwagensparte.

Welche Linie verfolgt die EU-Kommission?

In einem Interview mit dieser Zeitung hat Vestager unabhängig von diesem Fall im vergangenen Jahr deutlich gemacht, dass sie vor drakonischen Strafen gegen Kartellsünder nicht zurück schreckt: „Eine Strafe muss weh tun.“ Wenn sie nicht schmerze, sei sie bloß eine belanglose Zahl in der Unternehmensbilanz. Man dürfe nicht vergessen, dass Kartelle vielfach von den Chefs eingefädelt werden: „Das ist der Stoff, aus dem Krimis geschrieben werden.“

Was bedeuten die Kartellvorwürfe für die Autokäufer?

Wenn ihnen ein Schaden entstanden ist, können sie Schadenersatz verlangen. Die Kartellbehörden sollen gegen deutsche Hersteller auch wegen Absprachen ermitteln, die Abgasreinigungsanlagen von Dieselautos zu klein auszulegen, so dass die Autos auf der Straße viel mehr schädliche Stickoxide ausstoßen als die Tests auf dem Prüfstand vermuten lassen. Ein Ansatzpunkt könnte hier ein Verfall der Gebrauchtwagenpreise sein. „Sinkt wegen des Bekanntwerdens der hohen Schadstoffwerte der Wiederverkaufswert, kann auch das einen Anspruch begründen, so Wilde. Sollte es wegen der hohen Schadstoffbelastung der Stuttgarter Luft zu Fahrverboten und deshalb zu weiter sinkenden Wiederverkaufswerten kommen, könne dies die Position der Autokäufer gegenüber den Herstellern stärken. Erleichtert wird ihre Position dadurch, dass sie nicht unbedingt auf den Euro genau einen Schaden nachweisen können. Vielmehr kann der Schaden nach der Zivilprozessordnung auch durch das Gericht geschätzt werden. Diese Möglichkeit sei für die Kläger ein „scharfes Schwert“.