Fotoshooting für den neuen Liqui-Moly-Kalender Schraubers Lieblinge

Von Rüdiger Bäßler 09. Juni 2017 - 17:00 Uhr

Wenn auf einem Laupheimer Firmengelände Grid-Girls lasziv in die Kamera blicken und alle Hüllen fallen lassen, dann ist Fotoshooting für den Liqui-Moly-Kalender. Beobachtungen am Set.





Laupheim/Ulm - Hoch wie ein Kirchenschiff aus Glas ragt der Showroom des Autoveredlers Hamann übers Laupheimer Industriegebiet. Vor dem Eingang steht, in höllischem Rot, die automobile Skulptur eines Ferrari 458 Italia, eingehüllt in Scheinwerferlicht und umzingelt von unzüchtigen Musen, die laszive Blicke schweifen lassen.

Die blonde Sissi gehört zu ihnen, sie hat einen Bikini in den Farben der US-Flagge ausgewählt: die Stripes oben, die Stars unten. Jede Anfangsvermutung, dass es sich hier um ein Statement für oder gegen die Trump-Administration handelt, zerstreut sich durch die Anwesenheit der schwarzhaarigen Estella, die einen politisch unverdächtigen roten Badeeinteiler trägt, noch mehr aber dadurch, dass am Ende dieses Nachmittags jene Kleidungsstücke ganz verschwunden sein werden. Und auf der befreiten Haut ist dann gar nichts mehr, nur noch das Körperöl mit Olivenduft, das die Assistentin Anna immer wieder aus einer Zerstäuberflasche versprüht, damit es auf den Fotos, die der Max schießt, auch schön glänzt.

Südafrika. Mallorca. Und jetzt Laupheim. Der Ulmer Motorenölhersteller Liqui Moly hat die Produktion seines Erotikkalenders einmal wieder in die Nähe der Firmenzentrale verlegt. Die Hamann-Leute haben ihre Luxusautos gern zur Seite gestellt. Fünf Tage lang wird fotografiert, jeden Morgen treten andere Models an. Die Inhaberin Marion Hamann beobachtet alles mit Skepsis. Einige ihrer Mechaniker seien „schon ganz schön ins Schwitzen gekommen“, sagt die Chefin. Schnappatmungen drohen. Aber für die Kundinnen ist der Kalender wohl nichts, oder? „Frauen interessieren sich auch für schöne Autos“, antwortet die Hausherrin. „Und für schöne Männer.“ Charmanter lässt sich ein Nein kaum formulieren. Liqui Moly hat es durchaus probiert im Jahr 2012. Da glänzte Öl auch auf unbekleideten Männerkörpern. Das gedruckte Resultat blieb dann liegen wie Blei.

Max ist Spezialist in dem Bereich

Fotograf Max Seam, Käppi, Sonnenbrille, Hipster-Bart, ordnet eine Pause an. Die Bikinigeschichte ist durchfotografiert, diese Motive sind für die weniger toleranten Abnehmer in arabischen oder skandinavischen Staaten gedacht. Die meisten späteren Besitzer der rund 160 000 Kalender erwarten Hüllenlosigkeit. Der Fotograf aus München liefert sie. „Ich bin ein Spezialist in dem Bereich“, sagt er. In seiner Kundenliste stehen die Magazine „Maxim“, „Playboy“ oder „FHM“. Die Kunst sei, die Statik der inszenierten Motive aufzulösen, Bewegung zu schaffen. Durch eines der Laupheimer Motive flirren goldene Papierschnipsel, ein ­andermal spritzt Sekt aus einer Flasche. Am Schluss, das ist der Auftrag, soll alles sexy ­aussehen, aber nicht pornografisch.

In einem Wohnwagen im hinteren Teil des Firmengeländes korrigieren die Botschafterinnen der Erotik Lidstriche nach und zupfen Strähnen zurecht. Anna, laut Eigenbeschreibung „die stille Fee im Hintergrund“, macht gute Laune durch Komplimente. „Das ist schon mein Job zu sagen, ihr seht toll aus“, erzählt sie. Klappt aber nicht immer. Die Vivien aus Budapest gibt sich zickig, wie die Anna in einem vertraulichen Moment raunt. Vielleicht, weil sie die einzige Darstellerin hier ist, die nicht aus München stammt und schon mal im „Playboy“ brillierte. Womöglich auch, weil ihr der strenge Max am Set die Randrolle des Grid-Girls mit dem Sonnenschirm in der Hand gegeben hat, während die beiden anderen Models als Rennfahrerin mit dem Helm in der Hand und als Boxeningenieurin mit dem Headset auf dem Kopf ganz vorne stehen dürfen.

Hamann braucht keine Werbung im klassischen Sinn. Das liegt am Kundenkreis, der keine Flyer liest und sich vermutlich auch keine Kalender aus Ulm ansieht. Rund 70 Prozent der in Laupheim getunten Autos gehen ins Ausland, sagt der Hamann-Verkaufsleiter Uli Schwarz. „Unsere Kunden haben schon alles gehabt im Leben.“ Ein paar deutsche Käufer gibt es doch: Mesut Özil gehört dazu. Oder ­Jérôme Boateng. War da nicht auch was mit den Geissens? Uli Schwarz fällt es wieder ein. Das schrecklich glamouröse Ehepaar von RTL 2 „hat ein paar Autos von uns“.