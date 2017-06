Foto des Tages Verrenkungen zum Weltyogatag

Von Melanie Maier 20. Juni 2017 - 10:09 Uhr

Jeden Tag erreichen uns tausende von Agenturfotos. Eines davon ist unser Bild des Tages. Heute: Lustige Verrenkungen zum Weltyogatag am 21. Juni.





Stuttgart - Ein Mensch, der Yogaübungen macht, scheint manchmal mehr Knäuel denn Mensch. In einer eher unbequem ausschauenden Verrenkung harrend, ähnelt auch der indische Yogalehrer Mahesh Yogiji (Foto) einem seltsamen Getier mit gelbem Kopf und vier langen Beinen. Auf einem Teppich in der westindischen Millionenstadt Ahmedabad versucht Mahesh Yogiji anlässlich des Welt-Yoga-Tags am 21. Juni, so lange Yogaübungen zu machen wie noch kein Mensch vor ihm. Er hat einiges vor sich: Den bisherigen Rekord hält der Inder V Gunasekaran. Sein Yogamarathon im Juni 2016 dauerte 69 Stunden.

Yoga ist ja nicht erst seit gestern Trendsportart. Wohl aus diesem Grund wird inzwischen so ziemlich jede nur denkbare Yogavariante angeboten: Neben dem traditionellen Hatha-Yoga (Stichwort: Feueratem) gibt es Hot-Stone-Yoga, Bikram-Yoga (findet in einem heißen Raum statt), Acro-Yoga (mit Akrobatik-Übungen), Fahrrad-Yoga (richtig: Yoga-Übungen auf dem Fahrrad), Aerial-Yoga (in Kombination mit einem von der Decke hängenden Tuch), SUP-Yoga (auf dem Stand-up-Paddle-Board), Männer-Yoga, Hunde-Yoga (mit und für den besten Freund des Menschen) und – ungelogen – Bier-Yoga. Um nur einige Varianten der Jahrhunderte alten Sportart zu nennen. Welche davon die beste ist? Einfach mal selbst ausprobieren. Es muss ja nicht gleich ein neuer Yogamarathon sein.