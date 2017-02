Formel 1 Lewis Hamilton und ein kraftvolles Biest

Von Jürgen Kemmner 23. Februar 2017 - 18:06 Uhr

Erstmals ohne Nico Rosberg, dafür mit vielen Neuerungen hat Mercedes seinen neuen Formel-1-Boliden präsentiert. Ab jetzt lautet die Frage: Ist es das Weltmeisterauto für Lewis Hamilton?





Stuttgart/Silverstone - Fahrzeugenthüllungen bei Mercedes in der Formel 1 gab es schon einige. Sieben bislang. Und doch war die am Donnerstag eine Premiere, der Roll-out des neuen Silberpfeils. Zwar heißt das Auto offiziell W08 EQ Power+, es ist demnach der achte Mercedes in der Formel 1, seitdem sich der Rennstall selbstständig gemacht hat im Jahr 2010 – doch zum ersten Mal war Nico Rosberg bei der Vorstellung des Boliden nicht dabei. Der Weltmeister, der nach seinem Titel 2016 überraschend zurückgetreten war, hatte Mercedes seit 2010 als Fahrer begleitet.

Also musste sich der Mercedes W08 neben Dreifach-Champion Lewis Hamilton auch von Neuling Valtteri Bottas einführen lassen in die Welt des Motorsports. Und der konnte es natürlich „kaum abwarten, endlich damit zu fahren. Für mich ist das ein ganz großer Tag“, sagte der Finne und fasste seinen derzeitigen Status kurz zusammen: „Ich beginne ein neues Kapitel meiner Karriere – neues Team, neue Regeln, alles ist neu.“

Hamilton begeistern die vielen Details

Der dreimalige Champion Lewis Hamilton, der zum vierten Mal ein riesiges Leintuch von einem Silberpfeil gezogen hatte, strahlte selbstverständlich ebenfalls, das gehört bei einer Fahrzeugpräsentation schließlich seit Jahren zur Regieanweisung. „Die Zeit, in der das neue Auto entsteht, ist die spannendste des Jahres. Als Fahrer habe ich dann das Privileg zu fühlen, wie es ist und wofür das gesamte Team so hart gearbeitet hat.“ Der 32-Jährige meinte, das Auto sehe „unglaublich aus, er ist ein kraftvolles Biest“, was freilich kein Indiz für die Leistungsfähigkeit darstellt. „Es ist so ziemlich das detaillierteste Auto der Formel-1-Geschichte“, bemerkte der Engländer zudem, was verdeutlichen sollte, dass die Ingenieure ziemlich viel Zeit in die Entwicklung gesteckt hatten.

Wie schnell, zuverlässig und robust der zugegebenermaßen sehr schnittige W08 tatsächlich ist, davon konnten sich Hamilton und Bottas an diesem windigen Donnerstag auf der Rennstrecke von Silverstone nicht überzeugen. Die Präsentation war Teil des offiziellen 100-Kilometer-Filmtags des Teams, in dessen Verlauf der Silberpfeil seine ersten Runden auf dem 2,96 Kilometer langen Asphaltband absolvierte. „Es handelt sich lediglich um einen Roll-out“, sagte Hamilton, „wo das Limit des Autos ist, wie die Reifen funktionieren, das müssen wir noch herausfinden.“ Die erste Testphase der Formel 1 beginnt am 27. Februar in Barcelona und dauert bis zum 1. März, Test Nummer zwei vor Saisonbeginn ist vom 7. bis zum 10. März ebenfalls auf der Circuit de Catalunya.

Auf die Tests sind alle gespannt

Auf diese Tage sind sie alle gespannt in der Formel 1. Die Fans, die Teams, die Sponsoren und die Medien allesamt gleichermaßen, um einen ersten Eindruck zu bekommen, wie denn das Kräfteverhältnis für die Saison 2017 in etwa aussehen könnte. Das Reglement für 2017 wurde entwickelt, um durch einen deutlichen Zuwachs an aerodynamischem Leistungsvermögen die schnellsten Rennwagen der Formel-1-Geschichte zu erhalten. Größere Maße beim Fahrzeug und bei den Reifen, allerhand aerodynamische Zugeständnisse wurde den Ingenieuren gemacht, so dass sie sich an ihren Rechnern austoben konnten. Was dabei herausgekommen ist, weiß trotz guter Simulationsprogramme noch keiner so wirklich.

Auch nicht Toto Wolff. „Die Autos sollten für die Fahrer schwieriger zu fahren sein und aus Sicht der Fans spektakulärer aussehen. Den Beweis werden die ersten Rennen erbringen“, sagte der Mercedes-Motorsportchef und blickte zufrieden aus dem Teamhemd: „Voraussichtlich haben wir dieses Ziel erreicht.“ Dass Mercedes als bis dato alles beherrschende Macht in der ersten Motorsport-Liga durch die Neufassung des technischen Reglements eher etwas zu verlieren als zu gewinnen hat, das treibt den Österreicher in etwa so um, als würde im Wiener Prater der Rasen einen Zentimeter kürzer gemäht werden als früher. „Wir müssen beide Füße auf dem Boden behalten“, sagte Wolff, „noch hat kein Team ein Rennen bestritten. Somit haben wir alle noch die gleiche Punktzahl: nämlich null.“ Bis zum Saisonstart am 26. März in Melbourne wird sich daran nichts ändern.